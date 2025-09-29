Цены на серебро превысили $47 за унцию впервые с мая 2011 года

Цены на серебро впервые за 14 лет и четыре месяца превысили $47 за унцию. В понедельник, 29 сентября, фьючерсы на серебро c поставкой в декабре подорожали на бирже Comex на 1,62% и поднялись на пике до $47,41 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов. Выше этого уровня драгоценный металл торговался в предыдущий раз более 14 лет назад — 2 мая 2011 года.

По состоянию на утро фьючерсы на серебро c поставкой в декабре на бирже Comex дорожали на 0,86% и торговались на уровне $47,055 за унцию. Исторический максимум цен на серебро на бирже был установлен 25 апреля 2011 года на отметке $49,82 за унцию.

Причина роста серебра

Серебро дорожает на фоне ослабления доллара США из-за растущих рисков приостановки работы правительства США (шатдаун), пишет издание Tradibg Economics.

Шатдаун — это блокировка финансирования госорганов из-за непринятия бюджета конгрессом. Если не будут приняты меры, приостановка деятельности правительства начнется в 00:01 по восточному времени 1 октября.

Серебро также получает поддержку в преддверии публикации ключевых данных по США на этой неделе, которые могут повлиять на перспективы политики ФРС, пишет издание.

Пятничный отчет о расходах на личное потребление (PCE) показал, что инфляционное давление остается стабильным, что усилило ожидания того, что у ФРС есть возможности для дальнейшего снижения ставок в этом году.

Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, на утро 29 сентября участники рынка оценивали вероятность снижения ставки ФРС на заседании в октябре на 25 б.п. в 89,3%. Еще 10,7% приходится на вариант с сохранением ставки на текущем уровне 4−4,25%.

