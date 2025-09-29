Трамп рассматривает тарифы на электронику на основе содержания чипов

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения тарифов на электронные устройства в зависимости от количества чипов в них, стремясь привлечь больше производства в США, сообщает Reuters.

Что известно

Министерство торговли рассматривает план, который предусматривает введение тарифа на импорт электронных устройств, равного проценту от предполагаемой стоимости чипов устройства, сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

Этот план, вероятно, является одним из многих вариантов, рассматриваемых Белым домом для улучшения внутреннего производства чипов.

The Wall Street Journal на прошлой неделе сообщила, что администрация Трампа также рассматривает возможность обязать производителей чипов производить в США такое же количество чипов, которое их клиенты импортируют из-за рубежа.

Ранее в этом году Трамп объявил о своем намерении ввести 100% тариф на весь импорт полупроводников, хотя компании с производственными мощностями в США будут освобождены от этой пошлины. Однако до сих пор эта мера не вступила в силу.

На прошлой неделе президент ввел аналогичную меру в отношении импорта фармацевтической продукции с конечной целью стимулировать компании создавать больше производственных мощностей в стране.

Трамп также неоднократно выражал обеспокоенность по поводу национальной безопасности из-за зависимости США от иностранных чипов. Ранее в этом году Белый дом приобрел 10% долю в испытывающем трудности производителе чипов Intel, чтобы способствовать развитию американского производства чипов.

Однако остается сомнительным, сможет ли Трамп значительно увеличить производство в США, учитывая логистический и капиталоемкий характер производства чипов. Тарифы на популярные электронные устройства также могут значительно повысить их стоимость, в то время как чипы американского производства могут оказаться гораздо дороже своих иностранных аналогов.

Тем не менее, угрозы Трампа о введении тарифов привлекли обязательства от нескольких крупных технологических компаний производить больше в Соединенных Штатах. TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель чипов, обязался инвестировать в общей сложности $165 млрд в свои предприятия в США.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что Дональд Трамп объявил о планах ввести 100% тариф на импорт полупроводников, но пообещал освободить от этого компании, которые перенесут производство обратно в США.