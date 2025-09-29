Трамп рассматривает тарифы на электронику на основе содержания чипов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 сентября 2025, 9:22 Читати українською

Трамп рассматривает тарифы на электронику на основе содержания чипов

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения тарифов на электронные устройства в зависимости от количества чипов в них, стремясь привлечь больше производства в США, сообщает Reuters.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения тарифов на электронные устройства в зависимости от количества чипов в них, стремясь привлечь больше производства в США, сообщает Reuters.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноМинистерство торговли рассматривает план, который предусматривает введение тарифа на импорт электронных устройств, равного проценту от предполагаемой стоимости чипов устройства, сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Министерство торговли рассматривает план, который предусматривает введение тарифа на импорт электронных устройств, равного проценту от предполагаемой стоимости чипов устройства, сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

Этот план, вероятно, является одним из многих вариантов, рассматриваемых Белым домом для улучшения внутреннего производства чипов.

Читайте также: Трамп освободил смартфоны, компьютеры и чипы от пошлин

The Wall Street Journal на прошлой неделе сообщила, что администрация Трампа также рассматривает возможность обязать производителей чипов производить в США такое же количество чипов, которое их клиенты импортируют из-за рубежа.

Ранее в этом году Трамп объявил о своем намерении ввести 100% тариф на весь импорт полупроводников, хотя компании с производственными мощностями в США будут освобождены от этой пошлины. Однако до сих пор эта мера не вступила в силу.

На прошлой неделе президент ввел аналогичную меру в отношении импорта фармацевтической продукции с конечной целью стимулировать компании создавать больше производственных мощностей в стране.

Трамп также неоднократно выражал обеспокоенность по поводу национальной безопасности из-за зависимости США от иностранных чипов. Ранее в этом году Белый дом приобрел 10% долю в испытывающем трудности производителе чипов Intel, чтобы способствовать развитию американского производства чипов.

Однако остается сомнительным, сможет ли Трамп значительно увеличить производство в США, учитывая логистический и капиталоемкий характер производства чипов. Тарифы на популярные электронные устройства также могут значительно повысить их стоимость, в то время как чипы американского производства могут оказаться гораздо дороже своих иностранных аналогов.

Тем не менее, угрозы Трампа о введении тарифов привлекли обязательства от нескольких крупных технологических компаний производить больше в Соединенных Штатах. TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель чипов, обязался инвестировать в общей сложности $165 млрд в свои предприятия в США.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что Дональд Трамп объявил о планах ввести 100% тариф на импорт полупроводников, но пообещал освободить от этого компании, которые перенесут производство обратно в США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами