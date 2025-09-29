В августе 2025 года продажи новых легковых автомобилей в Европе (ЕС, EFTA и Великобритания) выросли на 5% по сравнению с прошлым годом и достигли 790,2 тыс. единиц, сообщает JATO Dynamics со ссылкой на данные, опубликованные Укравтопромом.
Европейские бестселлеры: Volkswagen T-Roc возглавил рейтинг новых авто в августе
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Лидер месяца
Лидером месяца стал кроссовер Volkswagen T-Roc, нашедший 14 693 покупателей (+14% к августу 2024 года). Модель укрепила свои позиции благодаря стабильному спросу на компактные SUV, остающиеся трендом европейского рынка.
Его ближайшие конкуренты показали спад: Dacia Sandero (13 834 ед., -11%) и Toyota Yaris Cross (12 201 ед., -8%).
Топ-10 новых моделей в Европе, август 2025:
- Volkswagen T-Roc — 14 693 ед. (+14%)
- Dacia Sandero — 13 834 ед. (-11%)
- Toyota Yaris Cross — 12201 ед. (-8%)
- Volkswagen Tiguan — 12 094 ед. (+23%)
- Renault Clio — 12 091 ед. (-1%)
- Hyundai Tucson — 11 350 ед. (+28%)
- Dacia Duster — 9 813 ед. (-16%)
- Toyota Yaris — 9666 ед. (-6%)
- Opel Corsa — 9585 ед. (+2%)
- Volkswagen Golf — 9444 ед. (-2%)
Аналитики отмечают, что SUV и кроссовер сегмент продолжает вытеснять традиционные хэтчбеки, а бренды Volkswagen и Toyota укрепляют свое лидерство сразу несколькими моделями в десятке.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии