Европейские бестселлеры: Volkswagen T-Roc возглавил рейтинг новых авто в августе

В августе 2025 года продажи новых легковых автомобилей в Европе (ЕС, EFTA и Великобритания) выросли на 5% по сравнению с прошлым годом и достигли 790,2 тыс. единиц, сообщает JATO Dynamics со ссылкой на данные, опубликованные Укравтопромом.

Лидер месяца

Лидером месяца стал кроссовер Volkswagen T-Roc, нашедший 14 693 покупателей (+14% к августу 2024 года). Модель укрепила свои позиции благодаря стабильному спросу на компактные SUV, остающиеся трендом европейского рынка.

Его ближайшие конкуренты показали спад: Dacia Sandero (13 834 ед., -11%) и Toyota Yaris Cross (12 201 ед., -8%).

Топ-10 новых моделей в Европе, август 2025:

Volkswagen T-Roc — 14 693 ед. (+14%)

Dacia Sandero — 13 834 ед. (-11%)

Toyota Yaris Cross — 12201 ед. (-8%)

Volkswagen Tiguan — 12 094 ед. (+23%)

Renault Clio — 12 091 ед. (-1%)

Hyundai Tucson — 11 350 ед. (+28%)

Dacia Duster — 9 813 ед. (-16%)

Toyota Yaris — 9666 ед. (-6%)

Opel Corsa — 9585 ед. (+2%)

Volkswagen Golf — 9444 ед. (-2%)

Аналитики отмечают, что SUV и кроссовер сегмент продолжает вытеснять традиционные хэтчбеки, а бренды Volkswagen и Toyota укрепляют свое лидерство сразу несколькими моделями в десятке.