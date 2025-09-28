Спотовые Ethereum-ETF зафиксировали рекордный недельный отток в $800 млн

Американские спотовые биржевые фонды (ETF) на Ethereum на прошлой неделе столкнулись с крупнейшим в истории еженедельным оттоком капитала: инвесторы вывели из них $795,6 миллиона. Это произошло на фоне падения цены ETH ниже ключевой отметки в $4000. Об этом пишет The Block со ссылкой на данные SoSoValue.

Детали оттока: Fidelity пострадал больше, чем BlackRock

Рекордный отток превысил предыдущий антирекорд, установленный в начале сентября ($787,7 млн).

Наибольшие потери были зафиксированы в четверг и пятницу, когда цена ETH опустилась ниже $4000 — ежедневно из фондов выводили около $250 млн.

Интересно, что отток был неравномерным. Из фонда Fidelity (FETH), который является третьим по величине, вывели более $362 млн. В то же время из лидера рынка, фонда ETHA от BlackRock, вывели значительно меньше — более $200 млн.

Биткойн-ETF также «стекают кровью»

Спотовые биткоин-ETF также зафиксировали значительный недельный отток в размере $902,5 миллиона.

Здесь наблюдалась аналогичная динамика: в пятницу из фонда Fidelity (FBTC) вывели $300,4 млн, тогда как лидер рынка IBIT от BlackRock потерял лишь $37,3 млн.

Реакция цены

На фоне массового оттока цена Ethereum падала ниже $4000, однако в субботу смогла несколько восстановиться и вернуться выше этого уровня. Сейчас вторая по величине криптовалюта торгуется около $4020. Аналитики объясняют падение цен «смесью технических пробоев, макроэкономической нервозности и каскадных ликвидаций».