Фондовые рынки США закрылись ростом в пятницу, но зафиксировали недельное падение

Фондовые рынки США в пятницу завершили торговую сессию ростом после того, как данные по инфляции в основном оправдали прогнозы. Однако этого роста оказалось недостаточно, чтобы компенсировать потери предыдущих дней, и ключевые индексы S&P 500 и Nasdaq зафиксировали первое недельное падение за последние четыре недели. Об этом пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Инфляция в пределах нормы, но экономика сильная

Отчет Министерства торговли показал, что индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), которому отдает предпочтение ФРС, в августе вырос на 0,3% за месяц и на 2,7% за год, что соответствовало прогнозам. В то же время личные доходы и потребительские расходы оказались сильнее ожиданий.

Эти данные создают дилемму для инвесторов, которые взвешивают признаки сильной экономики против ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок ФРС, которое произошло на прошлой неделе.

Противоречивые сигналы от ФРС

Неопределенности добавляют и комментарии представителей ФРС. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что очень низко оценивает прогнозы инфляции из-за влияния пошлин. В то же время заместитель председателя ФРС Мишель Боумен, ссылаясь на данные с рынка труда, отметила, что пришло время «действовать решительно и проактивно», намекая на необходимость дальнейшего снижения ставок.

Корпоративные новости и движение акций

На рынке также наблюдалась высокая активность в отдельных акциях:

Акции Electronic Arts (EA) взлетели на 14,9% на фоне сообщений о возможной продаже компании.

Акции производителя грузовиков Paccar выросли на 5,2%, поскольку новые пошлины Трампа на импортные грузовики дают преимущество отечественным производителям.

Акции ритейлера Costco упали на 2,9% после публикации квартального отчета.

Впереди — новые данные и риски

На следующей неделе инвесторы ожидают ключевого отчета о занятости в США за сентябрь. Дополнительным фактором риска является возможный «шатдаун» правительства, который может нарушить публикацию экономических данных и добавить неопределенности.