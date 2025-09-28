«Долгое, медленное прощание»: как война и санкции истощают нефтяную отрасль россии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 сентября 2025, 13:25 Читати українською

«Долгое, медленное прощание»: как война и санкции истощают нефтяную отрасль россии

После более чем трех с половиной лет полномасштабной войны нефтяная промышленность россии, которая позволяла Кремлю финансировать агрессию, начинает медленно иссякать. Комбинированный удар от истощения старых месторождений, западных санкций и прямых расходов на войну ставит под угрозу будущее российской экономики, построенной на нефтедолларах, пишет WSJ.

После более чем трех с половиной лет полномасштабной войны нефтяная промышленность россии, которая позволяла Кремлю финансировать агрессию, начинает медленно иссякать.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Истощение месторождений и удорожание нефти

Еще до войны многие гигантские месторождения советской эпохи, преимущественно в Западной Сибири, начали иссякать. Нефтяные компании вынуждены переходить к разработке трудноизвлекаемой нефти в Арктике и Сибири.

По прогнозам министерства энергетики рф, доля трудноизвлекаемых запасов вырастет с 59% сейчас до 80% к 2030 году.

Технологическая блокада из-за санкций

Для разработки сложных месторождений нужны передовые западные технологии, доступа к которым Россия сейчас лишена из-за санкций. В частности, речь идет о:

  • Современном программном обеспечении для анализа геологических данных.
  • Специализированные датчики для бурения.
  • Технологии для сланцевой добычи (фрекинг).
  • Танкеры ледового класса для транспортировки нефти из Арктики.

Как заявлял в прошлом году глава «Газпром нефти» Александр Дюков, компании не хватает около 200 наименований оборудования.

Прямое влияние войны

Война усиливает давление на отрасль и с других сторон. Правительство повысило налоги на нефтяные компании для финансирования военных нужд. В то же время война привела к дефициту квалифицированных кадров — рабочих либо мобилизовали на фронт, либо они погибли или выехали из страны.

Мрачный прогноз

Аналитики прогнозируют, что даже в случае маловероятного быстрого завершения войны и снятия санкций, проблемы никуда не исчезнут, поскольку ресурсная база отрасли фундаментально ухудшилась.

«Добывать нефть становится труднее и дороже… По сути, это долгое, медленное прощание с российской нефтью», — заключает Мэтью Сейгерс, эксперт S&P Global.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами