«Долгое, медленное прощание»: как война и санкции истощают нефтяную отрасль россии

После более чем трех с половиной лет полномасштабной войны нефтяная промышленность россии, которая позволяла Кремлю финансировать агрессию, начинает медленно иссякать. Комбинированный удар от истощения старых месторождений, западных санкций и прямых расходов на войну ставит под угрозу будущее российской экономики, построенной на нефтедолларах, пишет WSJ.

Истощение месторождений и удорожание нефти

Еще до войны многие гигантские месторождения советской эпохи, преимущественно в Западной Сибири, начали иссякать. Нефтяные компании вынуждены переходить к разработке трудноизвлекаемой нефти в Арктике и Сибири.

По прогнозам министерства энергетики рф, доля трудноизвлекаемых запасов вырастет с 59% сейчас до 80% к 2030 году.

Технологическая блокада из-за санкций

Для разработки сложных месторождений нужны передовые западные технологии, доступа к которым Россия сейчас лишена из-за санкций. В частности, речь идет о:

Современном программном обеспечении для анализа геологических данных.

Специализированные датчики для бурения.

Технологии для сланцевой добычи (фрекинг).

Танкеры ледового класса для транспортировки нефти из Арктики.

Как заявлял в прошлом году глава «Газпром нефти» Александр Дюков, компании не хватает около 200 наименований оборудования.

Прямое влияние войны

Война усиливает давление на отрасль и с других сторон. Правительство повысило налоги на нефтяные компании для финансирования военных нужд. В то же время война привела к дефициту квалифицированных кадров — рабочих либо мобилизовали на фронт, либо они погибли или выехали из страны.

Мрачный прогноз

Аналитики прогнозируют, что даже в случае маловероятного быстрого завершения войны и снятия санкций, проблемы никуда не исчезнут, поскольку ресурсная база отрасли фундаментально ухудшилась.

«Добывать нефть становится труднее и дороже… По сути, это долгое, медленное прощание с российской нефтью», — заключает Мэтью Сейгерс, эксперт S&P Global.