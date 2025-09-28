«Киевстар» запускает тестирование спутниковой связи Direct to Cell от Starlink

Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» объявил о начале открытого тестирования технологии прямой спутниковой связи Direct to Cell. Эта инновационная услуга, реализуемая в партнерстве с компанией Starlink, позволит абонентам оставаться на связи даже в зонах, где полностью отсутствует покрытие наземных мобильных сетей. Об этом сообщается на сайте «Киевстар».