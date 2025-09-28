Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» объявил о начале открытого тестирования технологии прямой спутниковой связи Direct to Cell. Эта инновационная услуга, реализуемая в партнерстве с компанией Starlink, позволит абонентам оставаться на связи даже в зонах, где полностью отсутствует покрытие наземных мобильных сетей. Об этом сообщается на сайте «Киевстар».
«Киевстар» запускает тестирование спутниковой связи Direct to Cell от Starlink
Условия и этапы тестирования
- Первый этап (октябрь-ноябрь 2025): Будет тестироваться отправка и получение СМС-сообщений.
- Условия участия: Принять участие может любой абонент «Киевстара». Во время тестового периода услуга будет бесплатной.
- Технические ограничения: Сейчас технология доступна только для смартфонов на базе Android и работает только на открытой местности, где есть прямая видимость неба.
- Дальнейшие планы: Полноценное коммерческое внедрение СМС-услуги запланировано на четвертый квартал 2025 года. В будущем «Киевстар» планирует добавить поддержку мобильного интернета и голосовых звонков.
Первые в Европе
В конце 2024 года «Киевстар» стал первым мобильным оператором в Европе, который заключил соглашение со Starlink для запуска технологии Direct to Cell. Это ставит Украину в авангард внедрения спутниковой связи нового поколения.
