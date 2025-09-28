Крупнейший в Украине онлайн-ритейлер Rozetka готовится к запуску собственной брендовой кредитной карты. Проект реализуется в партнерстве с Unex Bank, который выступит банком-эмитентом, и международной платежной системой Mastercard. Об этом сообщается на сайте Unex Bank.
Rozetka выходит на рынок финтеха: маркетплейс запускает собственную кредитную карту
Условия и преимущества для клиентов
Новая карта объединит стандартные для рынка условия с эксклюзивными преимуществами для клиентов маркетплейса.
Стандартные условия:
- Кредитный лимит до 200 000 гривен.
- Льготный период до 62 дней.
Специальные предложения для Rozetka:
- Рассрочка на покупки до 24 месяцев.
- Эксклюзивные низкие цены на товары, которые могут распространяться и на акционные предложения.
- Увеличенные бонусы за любые расчеты картой, которые можно будет использовать для оплаты товаров на Rozetka.
Партнерство и доступность
Оформить карту можно онлайн. Она будет полноценным платежным инструментом, пригодным для любых оплат, а не только для покупок на Rozetka.
Источник: Минфин
