Rozetka выходит на рынок финтеха: маркетплейс запускает собственную кредитную карту

Крупнейший в Украине онлайн-ритейлер Rozetka готовится к запуску собственной брендовой кредитной карты. Проект реализуется в партнерстве с Unex Bank , который выступит банком-эмитентом, и международной платежной системой Mastercard . Об этом сообщается на сайте Unex Bank.

Условия и преимущества для клиентов

Новая карта объединит стандартные для рынка условия с эксклюзивными преимуществами для клиентов маркетплейса.

Стандартные условия:

Кредитный лимит до 200 000 гривен.

Льготный период до 62 дней.

Специальные предложения для Rozetka:

Рассрочка на покупки до 24 месяцев.

Эксклюзивные низкие цены на товары, которые могут распространяться и на акционные предложения.

Увеличенные бонусы за любые расчеты картой, которые можно будет использовать для оплаты товаров на Rozetka.

Партнерство и доступность

Оформить карту можно онлайн. Она будет полноценным платежным инструментом, пригодным для любых оплат, а не только для покупок на Rozetka.