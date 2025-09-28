Ипотечное кредитование в Украине растет: в июле выдано кредитов на 1,6 млрд грн

Рынок ипотечного кредитования в Украине продолжает демонстрировать устойчивый рост. В июле 2025 года банки выдали 871 ипотечный кредит на общую сумму 1,6 миллиарда гривен, что значительно превышает показатели июня. Практически все кредиты выдаются в рамках государственной программы «єОселя». Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков, который проводит Национальный банк Украины.

Первичный рынок доминирует

Большинство кредитов было выдано на покупку жилья на первичном рынке — 508 договоров на сумму 961,5 млн грн. На вторичном рынке было заключено 363 сделки на 646,7 млн грн.

Средневзвешенная эффективная ставка по новым кредитам составила 8,05% годовых на первичном рынке и 9,15% — на вторичном. Качество ипотечного портфеля, по оценкам НБУ, остается хорошим.

Региональная статистика

Традиционно лидером по объемам ипотечного кредитования остается столичный регион:

Киевская область: 326 договоров на 623,2 млн грн (почти 39% от общего объема).

город Киев: 128 договоров на 277,8 млн грн.

В пятерку лидеров также вошли Львовская, Винницкая и Ивано-Франковская области.