Прогноз на начало октября: доллар останется стабильным, евро продолжит колебаться — банкир

На следующей неделе, с 29 сентября по 5 октября, ситуация на валютном рынке Украины останется прогнозируемой и без курсовых сюрпризов. Доллар США сохранит стабильность, тогда как курс евро продолжит демонстрировать привычную изменчивость, обусловленную ситуацией на мировых рынках. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Тарас Лесовой, директор департамента казначейства Глобус Банка.

Прогнозные коридоры

По прогнозу банкира, основные курсовые диапазоны на следующую неделю будут такими:

Межбанк: 41,25−41,65 грн/доллар и 47,5−49 грн/евро.

Наличный рынок: 41,2−41,5 грн/доллар и 47,5−49 грн/евро.

Средние недельные отклонения не превысят 1−1,5%.

Факторы стабильности доллара

Стабильность курса доллара, по словам эксперта, обеспечивается эффективной политикой «управляемой гибкости» со стороны Национального банка.

«Главная сущность этого режима заключается в максимальном сглаживании колебаний доллара и предотвращении резких курсовых изменений», — пояснил Лесовой.

Он добавил, что в случае роста спроса НБУ готов проводить валютные интервенции для сбалансирования рынка.

Причины колебаний евро

Курс евро в Украине, как и ранее, будет зависеть от двух величин: курса гривны к доллару и соотношения пары евро/доллар на мировых рынках, которое, по мнению аналитика, будет колебаться в диапазоне 1,15−1,18.

«Изменчивость этой валюты уже становится в какой-то мере закономерной», — подчеркнул эксперт, отметив, что рынок уже привык к таким колебаниям и они не вызывают ажиотажа.