Производитель игр Electronic Arts уходит с биржи, стремясь продать бизнес за $50 млрд — СМИ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 сентября 2025, 14:31 Читати українською

Производитель игр Electronic Arts уходит с биржи, стремясь продать бизнес за $50 млрд — СМИ

Издатель видеоигр Electronic Arts (EA), известный такими франшизами, как «FC» (ранее FIFA) и «Battlefield», ведет переговоры о переходе в частную компанию. Оценка сделки может достичь $50 миллиардов, что сделает ее крупнейшим в истории выкупом за счет заемных средств. Об этом сообщает Reuters 27 сентября.

Издатель видеоигр Electronic Arts (EA), известный такими франшизами, как «FC» (ранее FIFA) и «Battlefield», ведет переговоры о переходе в частную компанию.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Консорциум инвесторов и рекордное соглашение

По данным источников, группу инвесторов возглавляют американская private equity фирма Silver Lake, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) и Affinity Partners, основанная зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Ожидается, что сделка может быть объявлена уже на следующей неделе.

На фоне этой новости акции EA на закрытии торгов в пятницу выросли примерно на 15%.

В результате сделки EA уйдет с биржи, а нынешние акционеры, включая мелких инвесторов, получат выплату за свои доли.

Стратегия EA и логика поглощения

Предложение о выкупе поступает в сложное для EA время: компания пытается справиться с замедлением в игровой индустрии, делая ставку на свои ключевые спортивные и шутерные франшизы.

«EA является логичной целью для поглощения — ее денежные потоки достаточно стабильны, а ежегодные выпуски игр делают доходы и доходность прогнозируемыми», — отметил аналитик D.A. Davidson & Co. Уайатт Свонсон.

Эта сделка также является продолжением тренда на консолидацию в игровой индустрии после поглощения Activision Blizzard и Zynga.

Роль Саудовской Аравии

Активное участие Суверенного фонда Саудовской Аравии является частью стратегии королевства «Vision 2030» по диверсификации экономики и уменьшению зависимости от нефти. PIF в последние годы активно инвестирует в игровую индустрию через свое подразделение Savvy Games Group.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами