Производитель игр Electronic Arts уходит с биржи, стремясь продать бизнес за $50 млрд — СМИ

Издатель видеоигр Electronic Arts (EA), известный такими франшизами, как «FC» (ранее FIFA) и «Battlefield», ведет переговоры о переходе в частную компанию. Оценка сделки может достичь $50 миллиардов, что сделает ее крупнейшим в истории выкупом за счет заемных средств. Об этом сообщает Reuters 27 сентября.

Консорциум инвесторов и рекордное соглашение

По данным источников, группу инвесторов возглавляют американская private equity фирма Silver Lake, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) и Affinity Partners, основанная зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Ожидается, что сделка может быть объявлена уже на следующей неделе.

На фоне этой новости акции EA на закрытии торгов в пятницу выросли примерно на 15%.

В результате сделки EA уйдет с биржи, а нынешние акционеры, включая мелких инвесторов, получат выплату за свои доли.

Стратегия EA и логика поглощения

Предложение о выкупе поступает в сложное для EA время: компания пытается справиться с замедлением в игровой индустрии, делая ставку на свои ключевые спортивные и шутерные франшизы.

«EA является логичной целью для поглощения — ее денежные потоки достаточно стабильны, а ежегодные выпуски игр делают доходы и доходность прогнозируемыми», — отметил аналитик D.A. Davidson & Co. Уайатт Свонсон.

Эта сделка также является продолжением тренда на консолидацию в игровой индустрии после поглощения Activision Blizzard и Zynga.

Роль Саудовской Аравии

Активное участие Суверенного фонда Саудовской Аравии является частью стратегии королевства «Vision 2030» по диверсификации экономики и уменьшению зависимости от нефти. PIF в последние годы активно инвестирует в игровую индустрию через свое подразделение Savvy Games Group.