НБУ за неделю продал $560 миллионов, сократив объемы

Национальный банк Украины на прошлой неделе, с 22 по 26 сентября 2025 года, сократил объем продажи валюты на межбанковском рынке. Чистая продажа составила $559,8 млн, что меньше, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Согласно данным НБУ, в течение недели регулятор не покупал валюту в резервы, а только продавал ее для сбалансирования рынка. Объем чистой продажи снизился по сравнению с предыдущей неделей, когда он составлял $651,5 млн.

В целом с начала 2025 года НБУ продал из резервов на $25,55 миллиарда больше, чем купил.

Несмотря на уменьшение интервенций, официальный курс гривны за неделю несколько ослаб — с 41,25 грн/$ в понедельник до 41,49 грн/$ в пятницу.