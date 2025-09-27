Meta запустит в Великобритании платную версию Facebook и Instagram без рекламы

Компания Meta Platforms в скором времени предложит пользователям в Великобритании возможность оформить платную подписку на Facebook и Instagram, которая полностью уберет рекламу с платформ. Этот шаг получил одобрение со стороны британского регулятора по вопросам конфиденциальности и демонстрирует расхождение в подходах к регулированию между Великобританией и ЕС после Brexit, пишет Bloomberg.

Цены и условия

В ближайшие недели пользователям в возрасте от 18 лет будет предложен выбор:

Платная подписка без рекламы: Стоимость составит £2,99 в месяц для веб-версии Facebook или Instagram и £3,99 — для приложений на iOS или Android. Более высокая цена для мобильных устройств объясняется комиссиями, которые взимают Apple и Google в своих магазинах приложений.

Бесплатное пользование с рекламой: Пользователи, как и раньше, смогут пользоваться сервисами бесплатно, соглашаясь на показ персонализированной рекламы.

Одобрение со стороны британского регулятора

Британский Офис комиссара по информации положительно оценил новую модель.

«Это отводит Meta от таргетирования пользователей рекламой как стандартного условия использования сервисов Facebook и Instagram, что, как мы четко заявляли, не соответствует законодательству Великобритании», — заявил представитель ICO.

Контраст с Евросоюзом

Эта ситуация резко контрастирует с проблемами, с которыми Meta столкнулась в ЕС. В 2023 году компания запустила там более дорогую версию подписки, но в апреле была оштрафована на €200 миллионов, поскольку регуляторы признали, что модель не предоставляет пользователям «настоящего свободного выбора». Еврокомиссия продолжает требовать дальнейших изменений, угрожая ежедневными штрафами.