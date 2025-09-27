Украинский фонд стартапов (УФС) объявил о запуске новой грантовой программы Startup EDGE с общим бюджетом в €1 миллион. Программа направлена на предоставление безвозвратной финансовой помощи компаниям, работающим над инновационными технологическими решениями. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Украинский фонд стартапов запускает грантовую программу на €1 миллион
Приоритетные направления
Программа Startup EDGE сфокусируется на поддержке стартапов, развивающих технологии в трех ключевых направлениях:
- Deep Tech: искусственный интеллект, машинное обучение, биотехнологии, робототехника, 5G, Web 3.0 и другие прорывные технологии.
- Green Tech: проекты в сферах устойчивого развития, возобновляемой энергетики, чистых технологий и сохранения ресурсов.
- EdTech: цифровые образовательные решения для трансформации обучения и повышения доступности знаний.
Условия финансирования
Программа предлагает безвозвратные гранты для стартапов на ранних стадиях:
- Стадия pre-seed: до €20 000.
- Стадия seed: до €40 000.
Каждая заявка пройдет несколько этапов отбора, включая экспертную оценку и презентацию перед комиссией. Окончательное решение будет принимать наблюдательный совет Фонда.
Источник: Минфин
