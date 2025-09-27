Украинский фонд стартапов запускает грантовую программу на €1 миллион

Украинский фонд стартапов (УФС) объявил о запуске новой грантовой программы Startup EDGE с общим бюджетом в €1 миллион. Программа направлена на предоставление безвозвратной финансовой помощи компаниям, работающим над инновационными технологическими решениями. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.