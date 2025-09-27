ByteDance сохранит около 50% прибыли TikTok в США даже после продажи — СМИ

Китайская компания ByteDance, материнская компания TikTok, вероятно, сохранит за собой около половины или даже больше прибыли от американских операций платформы даже после продажи контрольного пакета акций консорциуму американских инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg.

Двойной механизм

Согласно источникам, такое значительное распределение прибыли в пользу китайской компании будет обеспечено через два механизма:

Лицензионная плата за алгоритм: Новая американская компания TikTok US будет вынуждена платить ByteDance значительное лицензионное вознаграждение за использование ее ключевого актива — чрезвычайно эффективного алгоритма рекомендаций. По одной из оценок, эта плата может составлять 20% от дохода, сгенерированного с помощью алгоритма.

Доля в капитале: ByteDance также сохранит за собой примерно 20%-ную долю в капитале новой компании TikTok US и будет получать соответствующую долю прибыли.

Остальную прибыль разделят между собой новые американские владельцы (вероятно, консорциум с участием Oracle, Silver Lake и MGX из Абу-Даби), которым будет принадлежать около 80% бизнеса.

Почему цена продажи такая низкая?

Эта сложная схема распределения прибыли объясняет недавнее заявление вице-президента США Джей Ди Венса, который назвал цену продажи на уровне $14 миллиардов. Эта сумма значительно ниже оценок аналитиков, которые оценивали американский бизнес TikTok в $35−40 миллиардов.

Вероятно, низкая цена продажи является компромиссом, который компенсируется для ByteDance сохранением значительного потока будущих доходов.

Политический контекст и неопределенность

Сделка является результатом многомесячных переговоров, инициированных еще при администрации Джо Байдена, который подписал закон о необходимости продажи американского бизнеса TikTok. Администрация Трампа продолжила этот процесс, но, похоже, склоняется к более компромиссному варианту. На прошлой неделе Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин обсуждали сделку по телефону, однако ее окончательные условия все еще не согласованы.