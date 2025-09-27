ByteDance сохранит около 50% прибыли TikTok в США даже после продажи — СМИ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 сентября 2025, 9:40 Читати українською

ByteDance сохранит около 50% прибыли TikTok в США даже после продажи — СМИ

Китайская компания ByteDance, материнская компания TikTok, вероятно, сохранит за собой около половины или даже больше прибыли от американских операций платформы даже после продажи контрольного пакета акций консорциуму американских инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg.

Китайская компания ByteDance, материнская компания TikTok, вероятно, сохранит за собой около половины или даже больше прибыли от американских операций платформы даже после продажи контрольного пакета акций консорциуму американских инвесторов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Двойной механизм

Согласно источникам, такое значительное распределение прибыли в пользу китайской компании будет обеспечено через два механизма:

  • Лицензионная плата за алгоритм: Новая американская компания TikTok US будет вынуждена платить ByteDance значительное лицензионное вознаграждение за использование ее ключевого актива — чрезвычайно эффективного алгоритма рекомендаций. По одной из оценок, эта плата может составлять 20% от дохода, сгенерированного с помощью алгоритма.
  • Доля в капитале: ByteDance также сохранит за собой примерно 20%-ную долю в капитале новой компании TikTok US и будет получать соответствующую долю прибыли.

Остальную прибыль разделят между собой новые американские владельцы (вероятно, консорциум с участием Oracle, Silver Lake и MGX из Абу-Даби), которым будет принадлежать около 80% бизнеса.

Почему цена продажи такая низкая?

Эта сложная схема распределения прибыли объясняет недавнее заявление вице-президента США Джей Ди Венса, который назвал цену продажи на уровне $14 миллиардов. Эта сумма значительно ниже оценок аналитиков, которые оценивали американский бизнес TikTok в $35−40 миллиардов.

Вероятно, низкая цена продажи является компромиссом, который компенсируется для ByteDance сохранением значительного потока будущих доходов.

Политический контекст и неопределенность

Сделка является результатом многомесячных переговоров, инициированных еще при администрации Джо Байдена, который подписал закон о необходимости продажи американского бизнеса TikTok. Администрация Трампа продолжила этот процесс, но, похоже, склоняется к более компромиссному варианту. На прошлой неделе Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин обсуждали сделку по телефону, однако ее окончательные условия все еще не согласованы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Tido oss и 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами