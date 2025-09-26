Новые пошлины Трампа шокировали Азию на фоне незавершенных торговых переговоров

Последние торговые пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом, стали шоком для стран Азии, создав еще больше хаоса для компаний, которые и так страдают от неопределенности. Новые тарифы осложняют и без того напряженные переговоры по финализации ранее достигнутых торговых соглашений, пишет The New York Times.

Хаотичная политика и неожиданные пошлины

В четверг, 25 сентября, Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября новых пошлин в размере от 25% до 100% на такие товары, как фармацевтика, грузовики, кухонная мебель и мягкая мебель. Значительная часть этого импорта поступает из Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Этот шаг стал полной неожиданностью, поскольку всего за 12 часов до этого торговый представитель США Джеммисон Грир на встрече в Малайзии уверял азиатских чиновников, что администрация «сосредоточена на переговорах, а не на введении новых раундов пошлин».

Незавершенные соглашения и юридические вызовы

Новые пошлины вводятся на фоне того, что США до сих пор не смогли заключить окончательные торговые соглашения с двумя крупнейшими экономиками Азии — Китаем и Индией. Соглашения, достигнутые летом с Японией и Южной Кореей, также зашли в тупик на этапе выполнения: стороны не могут договориться, как именно азиатские страны должны инвестировать сотни миллиардов долларов в экономику США.

Ситуацию осложняет и юридическая неопределенность. В ноябре Верховный суд США рассмотрит законность использования Трампом чрезвычайных полномочий для введения большинства его глобальных пошлин.

Удар по Юго-Восточной Азии

Новые пошлины, в частности на мебель, сильно ударят по таким странам, как Малайзия, где 60% экспорта мебели идет в США. Местная ассоциация производителей заявила, что это «значительно ослабит ценовую конкурентоспособность и ускорит падение заказов».

Аналитики считают, что страны Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, попали под удар, поскольку многие китайские производители перенесли туда свои заводы, чтобы избежать американских пошлин.