українська
26 сентября 2025, 19:35

Новые пошлины Трампа шокировали Азию на фоне незавершенных торговых переговоров

Последние торговые пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом, стали шоком для стран Азии, создав еще больше хаоса для компаний, которые и так страдают от неопределенности. Новые тарифы осложняют и без того напряженные переговоры по финализации ранее достигнутых торговых соглашений, пишет The New York Times.

Последние торговые пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом, стали шоком для стран Азии, создав еще больше хаоса для компаний, которые и так страдают от неопределенности.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Хаотичная политика и неожиданные пошлины

В четверг, 25 сентября, Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября новых пошлин в размере от 25% до 100% на такие товары, как фармацевтика, грузовики, кухонная мебель и мягкая мебель. Значительная часть этого импорта поступает из Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Этот шаг стал полной неожиданностью, поскольку всего за 12 часов до этого торговый представитель США Джеммисон Грир на встрече в Малайзии уверял азиатских чиновников, что администрация «сосредоточена на переговорах, а не на введении новых раундов пошлин».

Незавершенные соглашения и юридические вызовы

Новые пошлины вводятся на фоне того, что США до сих пор не смогли заключить окончательные торговые соглашения с двумя крупнейшими экономиками Азии — Китаем и Индией. Соглашения, достигнутые летом с Японией и Южной Кореей, также зашли в тупик на этапе выполнения: стороны не могут договориться, как именно азиатские страны должны инвестировать сотни миллиардов долларов в экономику США.

Ситуацию осложняет и юридическая неопределенность. В ноябре Верховный суд США рассмотрит законность использования Трампом чрезвычайных полномочий для введения большинства его глобальных пошлин.

Удар по Юго-Восточной Азии

Новые пошлины, в частности на мебель, сильно ударят по таким странам, как Малайзия, где 60% экспорта мебели идет в США. Местная ассоциация производителей заявила, что это «значительно ослабит ценовую конкурентоспособность и ускорит падение заказов».

Аналитики считают, что страны Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, попали под удар, поскольку многие китайские производители перенесли туда свои заводы, чтобы избежать американских пошлин.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
