На фондовом рынке США за неделю, завершившуюся 24 сентября, привлекли $12,06 миллиарда новых средств, прервав двухнедельный период оттока. Возвращение аппетита к риску было вызвано новостями о потенциальной инвестиции Nvidia на $100 миллиардов в компанию OpenAI. Об этом в пятницу, 26 сентября, пишет Reuters.
Инвесторы вернулись в акции США, вложив $12 млрд за неделю на фоне ИИ-оптимизма
Избирательный спрос
Приток капитала в акции был очень неравномерным, что свидетельствует об осторожности инвесторов:
- Акции крупных компаний привлекли $16,94 миллиарда, что является самым большим недельным показателем с апреля.
- В то же время из фондов средних и малых компаний, наоборот, наблюдался отток капитала ($1,64 млрд и $71 млн соответственно).
- Среди секторальных фондов наибольший интерес вызвал промышленный сектор, который привлек $1,11 млрд.
Спрос на государственный долг
Параллельно с покупкой акций инвесторы активно вкладывали деньги и в безопасные активы. Американские облигации за неделю привлекли $11,9 миллиарда, что является самым высоким показателем с февраля 2021 года.
Подавляющее большинство этих средств ($8,02 млрд) было направлено в фонды кратко- и среднесрочных государственных и казначейских облигаций, которые считаются одними из самых надежных инвестиционных инструментов.
Источник: Минфин
