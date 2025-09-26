Multi от Минфин
українська
Инвесторы вернулись в акции США, вложив $12 млрд за неделю на фоне ИИ-оптимизма

На фондовом рынке США за неделю, завершившуюся 24 сентября, привлекли $12,06 миллиарда новых средств, прервав двухнедельный период оттока. Возвращение аппетита к риску было вызвано новостями о потенциальной инвестиции Nvidia на $100 миллиардов в компанию OpenAI. Об этом в пятницу, 26 сентября, пишет Reuters.

На фондовом рынке США за неделю, завершившуюся 24 сентября, привлекли $12,06 миллиарда новых средств, прервав двухнедельный период оттока.

Избирательный спрос

Приток капитала в акции был очень неравномерным, что свидетельствует об осторожности инвесторов:

  • Акции крупных компаний привлекли $16,94 миллиарда, что является самым большим недельным показателем с апреля.
  • В то же время из фондов средних и малых компаний, наоборот, наблюдался отток капитала ($1,64 млрд и $71 млн соответственно).
  • Среди секторальных фондов наибольший интерес вызвал промышленный сектор, который привлек $1,11 млрд.

Спрос на государственный долг

Параллельно с покупкой акций инвесторы активно вкладывали деньги и в безопасные активы. Американские облигации за неделю привлекли $11,9 миллиарда, что является самым высоким показателем с февраля 2021 года.

Подавляющее большинство этих средств ($8,02 млрд) было направлено в фонды кратко- и среднесрочных государственных и казначейских облигаций, которые считаются одними из самых надежных инвестиционных инструментов.

