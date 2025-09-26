Ethereum подает «редкий сигнал перепроданности», который исторически предшествовал значительным ралли

После резкого падения цены Ethereum на 20% за последние две недели, ключевой технический индикатор — индекс относительной силы (RSI) — опустился до экстремально низких значений, сигнализируя о «редкой перепроданности». Исторически такие показатели часто предшествовали значительному росту цены, что дает трейдерам надежду на краткосрочный отскок, пишет Cointelegraph.

Что показывает индикатор RSI

В результате падения цены с $4800 до уровня ниже $4000, 4-часовой RSI упал до шестимесячного минимума в 14,5 пункта. Такое глубокое падение является редким явлением.

«Лишь 19-й раз за 10 лет 4-часовой RSI для $ETH упал ниже 15 — это редкий сигнал перепроданности», — отметил в своем посте крипто-комментатор Coin Bureau.

Аналитики проводят исторические параллели: в последний раз индикатор был настолько низким в апреле, когда цена ETH составляла $1400, а другой похожий сигнал в июне предшествовал ралли на 134% за два месяца.

Мнения аналитиков: ожидание отскока

Большинство трейдеров сходятся во мнении, что такой сигнал свидетельствует о «исчерпании продавцов» и что цена ETH готова к «бычьему развороту».

«RSI находится в зоне, которая запускает бычий разворот, как это было в июне», — отметил аналитик Mickybull Crypto, указывая на «признаки того, что локальное дно, вероятно, достигнуто».

Это мнение подкрепляется и ончейн-данными, которые фиксируют активную скупку Ethereum «китами» (крупными владельцами) на текущих ценовых уровнях.

Ключевой уровень — $3800-$3900

В то же время аналитики отмечают, что для подтверждения бычьего сценария цена Ethereum должна удержаться выше ключевой зоны поддержки $3800-$3900.

В случае же провала этого уровня поддержки, возможна более глубокая коррекция до $3600 или даже до зоны $3000-$3300.