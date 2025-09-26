Для ФЛП упростили условия неуплаты ЕСВ за себя, если взнос уже уплатил работодатель

С 1 октября 2025 года вступают в силу изменения, упрощающие для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и других самозанятых лиц условия освобождения от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) за себя. Ключевым нововведением является отмена требования о наличии «основного места работы». Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Новые, упрощенные условия

Отныне, для того чтобы ФЛП или другое самозанятое лицо, которое одновременно является наемным работником, было освобождено от уплаты ЕСВ «за себя», необходимо соблюдать только два условия:

Работодатель (включая резидента Дия Сити) уже уплатил за это лицо ЕСВ.

Сумма уплаченного работодателем ЕСВ не меньше минимального страхового взноса.

Отмена требования об «основном месте работы» устраняет бюрократическое препятствие, которое ранее создавало неопределенность для многих украинцев, совмещающих предпринимательскую деятельность и работу по найму.

Что делать, если работодатель уплатил меньше минимума

Если сумма ЕСВ, уплаченная работодателем (например, в случае работы на неполную ставку), меньше минимального страхового взноса, самозанятое лицо должно самостоятельно доплатить разницу.

Для ФЛП на едином налоге такая доплата является обязательной. Другие самозанятые лица обязаны доплачивать только в том случае, если они имели чистый доход за этот период.

В ГНС отмечают, что такие изменения сделают систему более справедливой, не уменьшая при этом уровня социальной защиты самозанятых лиц.