Швеция стала первой страной-членом Европейского Союза, внесшей дополнительный финансовый вклад в программу поддержки Украины Ukraine Facility. Сумма взноса составляет около 3 млрд грн, которые Украина сможет получить при выполнении индикаторов программы. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.
Швеция первой в ЕС предоставила Украине дополнительное финансирование через Ukraine Facility
Поддержка и «репарационный кредит«
О решении Стокгольма стало известно после встречи Пидласы с послом Швеции в Украине Мартином Обергом.
Хотя 3 млрд грн является относительно небольшой суммой по сравнению с дефицитом украинского бюджета, эти средства можно направить на важные нужды. Пидласа отметила, что эта сумма сопоставима, например, с годовыми расходами на закупку школьных автобусов (2 млрд грн запланировано на 2026 год) или с программой компенсации за уничтоженное жилье (3 млрд грн).
Кроме того, Швеция поддерживает идею предоставления Украине «репарационного кредита» — прямой бюджетной поддержки в размере до 130 млрд евро.
Украина Facility
Ukraine Facility — это четырехлетняя программа финансовой поддержки Украины от Евросоюза на 2024−2027 годы. Общий объем финансирования составляет 50 млрд. евро, которые будут направлены на:
- поддержание макрофинансовой стабильности;
- восстановление экономики;
- стимулирование инвестиций;
- техническую поддержку в реализации реформ.
