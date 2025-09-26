НБУ поднял курс гривны в паре с евро на 30 копеек

Нацбанк установил новые курсы гривны к иностранным валютам на понедельник, 29 сентября. Согласно данным на сайте регулятора, евро подешевело на 30 копеек, а доллар остается стабильным.

На понедельник НБУ установил такой курс доллара: 41,4789 грн. Это на 1 копейку меньше, чем в пятницу (41,4939).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 48,4059, что на 30 копеек меньше, чем в пятницу (48,7118).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на понедельник установил такой курс польского злотого: 11,4248 (в пятницу курс был 11,3333).

