Цены на лук в Украине снизились на 20%

С начала этой недели на украинском рынке зафиксировано очередное понижение оптовых цен на лук. По сообщению аналитиков проекта EastFruit, основной причиной явилось массовое поступление поздних сортов овощей на рынок, поскольку в северных и западных областях начался их сбор.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На сколько подешевел лук

Оптовые цены на лук на внутреннем рынке в среднем снизились до уровня 6−13 грн/кг (или $0,15−0,31/кг), что примерно на 20% дешевле, чем неделей ранее.

Отмечается, что фермеры сейчас активно продают преимущественно тот лук, который не подлежит длительному хранению из-за определенных качественных параметров.

Несмотря на текущее падение цен, многие участники рынка отмечают, что общий урожай качественного лука в текущем сезоне существенно сократился из-за неблагоприятных погодных условий.

Пока лук в Украине в среднем стоит на 24% дешевле, чем было зафиксировано в аналогичный период прошлого года.