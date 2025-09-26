С начала этой недели на украинском рынке зафиксировано очередное понижение оптовых цен на лук. По сообщению аналитиков проекта EastFruit, основной причиной явилось массовое поступление поздних сортов овощей на рынок, поскольку в северных и западных областях начался их сбор.
Цены на лук в Украине снизились на 20%
На сколько подешевел лук
Оптовые цены на лук на внутреннем рынке в среднем снизились до уровня 6−13 грн/кг (или $0,15−0,31/кг), что примерно на 20% дешевле, чем неделей ранее.
Отмечается, что фермеры сейчас активно продают преимущественно тот лук, который не подлежит длительному хранению из-за определенных качественных параметров.
Несмотря на текущее падение цен, многие участники рынка отмечают, что общий урожай качественного лука в текущем сезоне существенно сократился из-за неблагоприятных погодных условий.
Пока лук в Украине в среднем стоит на 24% дешевле, чем было зафиксировано в аналогичный период прошлого года.
