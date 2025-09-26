Amazon заплатит $2,5 млрд по обвинениям во введении клиентов в заблуждение

Компания Amazon.com выплатит $2,5 миллиарда для урегулирования иска Федеральной торговой комиссии США (FTC), которая обвинила техногиганта в использовании обманных практик для привлечения миллионов потребителей к своей платной подписке Prime. Несмотря на огромную сумму, рынки отреагировали на новость спокойно, а сама компания не признала своей вины. Об этом пишет Reuters.

Детали урегулирования: штрафы и компенсации

Соглашение предусматривает:

$1 миллиард штрафа, который будет уплачен в бюджет FTC.

$1,5 миллиарда в фонде для компенсации пострадавшим клиентам.

Право на компенсацию имеют около 35 миллионов пользователей. Те, кто подписался на Prime через определенные предложения в период с июня 2019 по июнь 2025 года и почти не пользовался преимуществами сервиса, автоматически получат по $51. Другие клиенты, которые в этот период безуспешно пытались отменить подписку, смогут подать заявку на выплату.

Суть обвинений FTC

FTC утверждала, что Amazon годами использовала манипулятивный дизайн своего сайта, чтобы запутать клиентов.

Обманчивая подписка: Пользователям предлагали, например, «Бесплатную доставку в тот же день», не указывая четко, что нажатие на эту кнопку автоматически зарегистрирует их в платном сервисе Prime.

Слишком сложная отмена: Процесс отмены подписки был намеренно усложнен и запутан. FTC в своих материалах ссылалась на внутренние документы Amazon, где сотрудники называли этот процесс «негласной раковой опухолью».

Изменения и реакция компании

В рамках соглашения Amazon согласился сделать процесс подписки и отмены более прозрачным, в частности, создать «четкую и заметную» кнопку для отказа от Prime.

В своем заявлении Amazon отметила, что соглашение позволяет компании двигаться дальше, и что большинство необходимых изменений уже были внедрены еще в 2022 году, во время расследования FTC.

Реакция рынка и регуляторов

Акции Amazon почти не изменились после новости. Аналитики отмечают, что сумма штрафа является «относительно безболезненной» для компании, которая зарабатывает столько же от продаж каждые 33 часа.

Председатель FTC Эндрю Фергюсон назвал соглашение «рекордной и монументальной победой для миллионов американцев». В то же время его предшественница Лина Хан, при которой был подан иск, назвала сумму «каплей в море для Amazon».