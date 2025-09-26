Multi от Минфин
українська
26 сентября 2025, 13:47

Трамп вводит новые пошлины на лекарства, грузовики и мебель: акции фармкомпаний отреагировали падением

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о новом раунде жестких пошлин на широкий спектр импортируемых товаров, в том числе лекарства, грузовика и мебель. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о новом раунде жестких пошлин на широкий спектр импортируемых товаров, в том числе лекарства, грузовика и мебель.
Подробности

Новые тарифы, которые вступят в силу на следующей неделе (с 1 октября), включают:

  • 100% пошлины на фирменные и патентованные лекарственные средства;
  • 25% пошлина на большегрузные грузовики;
  • Пошлины до 50% на мебель (в частности, кухонные шкафы и туалетные столики).

По словам Трампа, цель этих мер — защитить производственный сектор США и обеспечить национальную безопасность.

Фондовый рынок реагирует падением

Решение о введении 100% пошлины на брендированные лекарства негативно сказалось на мировых фондовых рынках. Акции фармацевтических компаний по всей Азии резко упали:

  • Австралийская CSL достигла шестилетнего минимума.
  • Японская Sumitomo Pharma упала более чем на 3%.
  • Фармацевтические индексы в Гонконге и Индии снизились более чем на 1%.
  • Индекс производителей мебели, котируемых в Китае, также упал примерно на 1%.

Пошлины на лекарства будут применяться ко всем импортируемым препаратам, если компания не приступила к строительству производственного завода на территории США.

Следует отметить, что в 2024 году США импортировали около 60% лекарств из стран Европейского Союза.

Экономическое влияние

Новые пошлины усиливают обеспокоенность по поводу замедления глобального экономического роста. Федеральная резервная система США ранее заявляла, что подобные тарифы способствуют росту потребительских цен в Америке.

Отмечается, что существующие торговые соглашения с ЕС, Японией и Великобританией могут частично смягчить влияние новых пошлин, поскольку содержат положения, ограничивающие размер сборов на определенные продукты, например фармацевтика.

Защита производства США

Таможенные пошлины на грузовики (25%) и мебель (до 50%) Трамп объяснил необходимостью защиты американских производителей от «масштабного заполнения» рынка этими продуктами со стороны других стран.

В частности, таможенная пошлина на грузовики направлена на защиту производителей от «нечестной внешней конкуренции», несмотря на оговорку американской Торговой палаты, которая указывала, что основные импортеры (Мексика, Канада, Германия, Япония и Финляндия) являются союзниками США.

Кроме того, администрация Трампа расширила количество расследований, связанных с национальной безопасностью, которые могут стать основой для введения новых пошлин на такие товары, как ветровые турбины, самолеты, полупроводники и критически важные минералы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
