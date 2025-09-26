Multi от Минфин
26 сентября 2025, 13:24 Читати українською

Регуляторы США расследуют подозрительную торговлю акциями компаний с крипторезервами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Управление по регулированию финансовой индустрии (FINRA) начали проверку компаний, объявивших о намерении приобрести криптовалюты. Регуляторов заинтересовала необычно высокая активность на фондовом рынке, наблюдавшаяся непосредственно перед официальными анонсами о криптоинвестициях. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники, пишет Incrypted.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Управление по регулированию финансовой индустрии (FINRA) начали проверку компаний, объявивших о намерении приобрести криптовалюты.
Фото: pixabay.com

Подозрения в инсайдерской торговле

Беспокойство вызывает то, что информация о запланированной покупке криптовалют могла «утекать» к ее публичному объявлению. Это может быть нарушением требований Regulation Fair Disclosure (Reg FD), запрещающего компаниям избирательно раскрывать существенные сведения, влияющие на котировки акций.

FINRA уже посылала компаниям письма, которые, по словам бывшего юриста SEC Дэвида Чейза, часто свидетельствуют о начале расследования инсайдерской торговли.

Пока неизвестно, касается ли расследование конкретных фигурантов, но это может стать первым этапом более глубокого анализа действий инвесторов.

Бум криптозервов и истоки информации

Новый корпоративный тренд был спровоцирован компанией MicroStrategy, превратившей покупку биткоина в часть своей финансовой стратегии. По оценкам Architect Partners, аналогичную модель переняли уже 212 компаний, а общий объем их запланированных вложений в криптовалюты превысил $100 млрд.

Юристы, знакомые с процессом, отмечают, что многие фирмы проводят предварительные консультации с частными инвесторами, подписывая соглашения о неразглашении.

Однако в отдельных случаях информация о сделках «вытекала», что приводило к росту цены акций еще до официального объявления. Такие утечки не только вызывают подозрения регуляторов, но и затрудняют определение справедливой рыночной цены актива.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

