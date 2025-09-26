Multi от Минфин
26 сентября 2025, 12:32

Доллар удерживает позиции на фоне сильных данных, рынки переоценивают планы ФРС

Доллар США в пятницу, 26 сентября, торговался стабильно, удерживая значительный рост, зафиксированный в течение недели. Серия неожиданно сильных экономических данных из США ослабила ожидания рынка относительно дальнейшего агрессивного смягчения монетарной политики со стороны ФРС. Внимание инвесторов теперь приковано к отчету о потребительских расходах. Об этом сообщает Reuters.

Доллар США в пятницу, 26 сентября, торговался стабильно, удерживая значительный рост, зафиксированный в течение недели.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Сильная экономика ставит под сомнение снижение ставок

В четверг был обнародован ряд экономических отчетов, которые превзошли ожидания аналитиков:

  • ВВП за II квартал был пересмотрен в сторону повышения до 3,8% (против ожиданий в 3,3%).
  • Еженедельные заявки на помощь по безработице упали.
  • Заказы на капитальные товары и оптовые запасы также оказались сильнее прогнозов.

На фоне этих данных инвесторы несколько сократили свои ставки на дальнейшее снижение ставок ФРС. Вероятность того, что ФРС воздержится от снижения ставки в следующем месяце, выросла с 8,1% до 12%, согласно инструменту CME FedWatch.

Реакция валютных рынков

Индекс доллара готовится зафиксировать самый большой недельный рост за два месяца. Евро торгуется вблизи трехнедельного минимума на уровне $1,1669, а британский фунт — около двухмесячного минимума на отметке $1,3347. Японская иена упала до восьминедельного минимума.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
