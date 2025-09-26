За первое полугодие 2025 года крупные и средние предприятия продемонстрировали значительную финансовую устойчивость. По данным Государственной службы статистики, доля прибыльных компаний достигла 74,3%.
В первом полугодии 74% крупных и средних предприятий Украины получили прибыль
Прибыль в 4,4 раза превысила убытки
В целом, по результатам деятельности, полученная прибыль в 4,4 раза превысила общие убытки:
- Общая прибыль: 555,7 млрд грн.
- Общий ущерб: 126,9 млрд грн.
Лидерами по объему прибыли стали предприятия следующих секторов:
- Промышленность — 203,8 млрд грн
- Страховая и финансовая деятельность — 167,9 млрд грн
- Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 87,2 млрд. грн.
Наибольшие суммы ущерба зафиксированы в следующих сферах:
- Промышленность — 74,4 млрд грн
- Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 18,5 млрд. грн.
- Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 18,2 млрд. грн.
