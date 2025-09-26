В США запускают первый спотовый Ethereum-ETF со стейкингом: что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 сентября 2025, 11:39 Читати українською

В США запускают первый спотовый Ethereum-ETF со стейкингом: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахВ США запускают первый спотовый Ethereum-ETF со стейкингом25 сентября американские компании REX Shares и Osprey Funds объявили запуск на бирже Cboe своего REX-Osprey ETH Staking ETF (ESK).
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В США запускают первый спотовый Ethereum-ETF со стейкингом

25 сентября американские компании REX Shares и Osprey Funds объявили запуск на бирже Cboe своего REX-Osprey ETH Staking ETF (ESK). Это первый в США биржевой фонд (ETF) на базе Ethereum, предлагающий инвесторам возможность стейкинга (получение пассивного дохода от удержания активов).

Ключевое отличие этого фонда состоит в его юридической регистрации. В отличие от большинства других криптовалютных ETF, ESK зарегистрирован в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 г. (The Investment Company Act of 1940) и классифицируется как корпорация типа «C» (C Corporation).

Такой подход позволил REX Shares и Osprey Funds избежать длительного процесса рассмотрения заявок, обычно требуемого для фондов, подпадающих под действие другого закона (Securities Act of 1933).

Фонд ESK инвестирует непосредственно в Ethereum. Структура траста позволяет использовать приобретенные активы для стейкинга, а вознаграждение, полученное за этот процесс, распределяется между держателями акций фонда.

Объем активов в управлении (AUM) на момент запуска составил $625 000 (25 000 акций в обращении).

Запуск ESK стал четвертым криптовалютным продуктом этих компаний на бирже Cboe, где уже торгуются их фонды на базе Solana, Dogecoin и XRP.

Circle рассматривает механизм «обратных транзакций» для защиты от мошенничества

Компания Circle, эмитент стейблкоинов, изучает возможность внедрения механизма, позволяющего отменять транзакции с ее токенами. Президент Circle Хит Тарберт заявил Financial Times, что этот инструмент, который позволит возвращать средства в случаях мошенничества или финансовых споров, является ключевым для интеграции стейблкоин-индустрии в традиционную финансовую систему.

Тарберт подчеркнул, что Circle обсуждает, как можно обеспечить определенную степень возвратности транзакций, не теряя при этом окончательности расчетов — одного из фундаментальных преимуществ блокчейна.

Он пояснил, что среди разработчиков программного обеспечения ведутся дискуссии о том, можно ли на определенных блокчейнах при согласии всех сторон ввести механизм отмены только в случаях мошенничества.

Circle также разрабатывает свой блокчейн Arc. Пока транзакции в нем нельзя отменить, но компания предлагает создать дополнительный уровень, который позволит встречные платежи по аналогии с возвратом средств на банковскую карту.

Кроме того, Circle планирует усилить конфиденциальность данных. Хотя адреса кошельков будут оставаться открытыми, сумма перевода в Arc будет зашифрована. Это позволит финансовым учреждениям защитить чувствительные данные, поскольку не все хотят, чтобы каждую их транзакцию видели все участники сети.

Читайте также: Биткоин и другие криптовалюты продолжили стремительное падение

Обвал биткоина вызвал ликвидацию более чем на $970 млн на крипторынку

Падение курса биткоина и других ведущих криптовалют привело к массовым ликвидациям на рынке криптовалютных фьючерсов. За последние сутки общий объем ликвидированных позиций превысил $970 млн.

Детали массовых ликвидаций:

  • Количество трейдеров: За последние 24 часа принудительно были закрыты позиции почти 227 000 трейдеров.
  • Распределение убытков: Подавляющее большинство убытков пришлось на лонг-позиции (ставки на рост) — около $855 млн. В то же время, ликвидации шорт-позиций (ставки на падение) составили примерно $118 млн.

Наибольшие объемы принудительного закрытия позиций зафиксированы в:

  • Ethereum (ETH): около $313 млн.
  • Биткоин (BTC): около $247 млн.

Эти данные свидетельствуют о резком изменении настроений на рынке и большой волатильности, что привело к значительным финансовым потерям для инвесторов, использовавших кредитное плечо.

AlphaTON Capital инвестировала $30 млн в Toncoin и планирует стать ключевым игроком экосистемы Telegram

Компания AlphaTON Capital Corp объявила об успешном привлечении $71 млн финансирования и завершении первоначальной значительной покупки токенов Toncoin (TON). Эта инвестиция на сумму около $30 млн делает AlphaTON одним из крупнейших глобальных владельцев TON, закладывая основу для ее казначейского резерва и развития экосистемы Telegram.

Общая сумма в $71 млн была привлечена путем:

  • Частного размещения около 6,32 млн. акций, что принесло $36,2 млн.
  • Получение $35 млн. кредитного финансирования от BitGo Prime.

Руководство компании рассматривает этот шаг как поворотный момент. CEO Бриттани Кайзер заявила, что AlphaTON не просто создает казну, а инвестирует в инфраструктуру, которая даст миллиардам пользователей возможность по-настоящему владеть своей цифровой жизнью.

Председатель совета директоров Энцо Виллани подчеркнул, что вложение капитала в TON ставит AlphaTON во главу угла в сфере конвергенции социальных медиа и блокчейн-технологий.

В IV квартале 2025 года AlphaTON Capital планирует активно расширять свое присутствие в экосистеме TON.

  • Увеличить TON-резерв до $100 млн.
  • Развернуть валидаторские и стейкинговые операции по генерации прибыли.
  • Инвестировать в приложения и DeFi-протоколы экосистемы Toncoin.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами