В США запускают первый спотовый Ethereum-ETF со стейкингом: что нового

В США запускают первый спотовый Ethereum-ETF со стейкингом

25 сентября американские компании REX Shares и Osprey Funds объявили запуск на бирже Cboe своего REX-Osprey ETH Staking ETF (ESK). Это первый в США биржевой фонд (ETF) на базе Ethereum, предлагающий инвесторам возможность стейкинга (получение пассивного дохода от удержания активов).

Ключевое отличие этого фонда состоит в его юридической регистрации. В отличие от большинства других криптовалютных ETF, ESK зарегистрирован в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 г. (The Investment Company Act of 1940) и классифицируется как корпорация типа «C» (C Corporation).

Такой подход позволил REX Shares и Osprey Funds избежать длительного процесса рассмотрения заявок, обычно требуемого для фондов, подпадающих под действие другого закона (Securities Act of 1933).

Фонд ESK инвестирует непосредственно в Ethereum. Структура траста позволяет использовать приобретенные активы для стейкинга, а вознаграждение, полученное за этот процесс, распределяется между держателями акций фонда.

Объем активов в управлении (AUM) на момент запуска составил $625 000 (25 000 акций в обращении).

Запуск ESK стал четвертым криптовалютным продуктом этих компаний на бирже Cboe, где уже торгуются их фонды на базе Solana, Dogecoin и XRP.

Circle рассматривает механизм «обратных транзакций» для защиты от мошенничества

Компания Circle, эмитент стейблкоинов, изучает возможность внедрения механизма, позволяющего отменять транзакции с ее токенами. Президент Circle Хит Тарберт заявил Financial Times, что этот инструмент, который позволит возвращать средства в случаях мошенничества или финансовых споров, является ключевым для интеграции стейблкоин-индустрии в традиционную финансовую систему.

Тарберт подчеркнул, что Circle обсуждает, как можно обеспечить определенную степень возвратности транзакций, не теряя при этом окончательности расчетов — одного из фундаментальных преимуществ блокчейна.

Он пояснил, что среди разработчиков программного обеспечения ведутся дискуссии о том, можно ли на определенных блокчейнах при согласии всех сторон ввести механизм отмены только в случаях мошенничества.

Circle также разрабатывает свой блокчейн Arc. Пока транзакции в нем нельзя отменить, но компания предлагает создать дополнительный уровень, который позволит встречные платежи по аналогии с возвратом средств на банковскую карту.

Кроме того, Circle планирует усилить конфиденциальность данных. Хотя адреса кошельков будут оставаться открытыми, сумма перевода в Arc будет зашифрована. Это позволит финансовым учреждениям защитить чувствительные данные, поскольку не все хотят, чтобы каждую их транзакцию видели все участники сети.

Обвал биткоина вызвал ликвидацию более чем на $970 млн на крипторынку

Падение курса биткоина и других ведущих криптовалют привело к массовым ликвидациям на рынке криптовалютных фьючерсов. За последние сутки общий объем ликвидированных позиций превысил $970 млн.

Детали массовых ликвидаций:

Количество трейдеров: За последние 24 часа принудительно были закрыты позиции почти 227 000 трейдеров.

Распределение убытков: Подавляющее большинство убытков пришлось на лонг-позиции (ставки на рост) — около $855 млн. В то же время, ликвидации шорт-позиций (ставки на падение) составили примерно $118 млн.

Наибольшие объемы принудительного закрытия позиций зафиксированы в:

Ethereum (ETH): около $313 млн.

Биткоин (BTC): около $247 млн.

Эти данные свидетельствуют о резком изменении настроений на рынке и большой волатильности, что привело к значительным финансовым потерям для инвесторов, использовавших кредитное плечо.

AlphaTON Capital инвестировала $30 млн в Toncoin и планирует стать ключевым игроком экосистемы Telegram

Компания AlphaTON Capital Corp объявила об успешном привлечении $71 млн финансирования и завершении первоначальной значительной покупки токенов Toncoin (TON). Эта инвестиция на сумму около $30 млн делает AlphaTON одним из крупнейших глобальных владельцев TON, закладывая основу для ее казначейского резерва и развития экосистемы Telegram.

Общая сумма в $71 млн была привлечена путем:

Частного размещения около 6,32 млн. акций, что принесло $36,2 млн.

Получение $35 млн. кредитного финансирования от BitGo Prime.

Руководство компании рассматривает этот шаг как поворотный момент. CEO Бриттани Кайзер заявила, что AlphaTON не просто создает казну, а инвестирует в инфраструктуру, которая даст миллиардам пользователей возможность по-настоящему владеть своей цифровой жизнью.

Председатель совета директоров Энцо Виллани подчеркнул, что вложение капитала в TON ставит AlphaTON во главу угла в сфере конвергенции социальных медиа и блокчейн-технологий.

В IV квартале 2025 года AlphaTON Capital планирует активно расширять свое присутствие в экосистеме TON.