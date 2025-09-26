Цены на нефть в пятницу, 26 сентября, продолжили рост и готовятся зафиксировать самый большой недельный прирост с июня. Главными драйверами стали атаки Украины на российскую энергетическую инфраструктуру, которые вынудили москву ввести ограничения на экспорт топлива, пишет Reuters.
Нефть демонстрирует самый большой недельный рост за три месяца на фоне сокращения экспорта из россии
Атаки на российские НПЗ
Ключевым фактором, толкавшим цены вверх, стали постоянные атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. Это привело к сокращению производственных мощностей и дефициту топлива в некоторых регионах россии.
В четверг вице-премьер рф Александр Новак объявил, что россия введет частичный запрет на экспорт дизельного топлива до конца года и продлит действующий запрет на экспорт бензина.
Геополитическая напряженность и рыночные данные
Дополнительную поддержку ценам оказали предупреждения со стороны НАТО в адрес россии о готовности реагировать на дальнейшие нарушения воздушного пространства. Это усилило опасения относительно возможных дополнительных санкций против российской нефтяной отрасли.
Также в начале недели цены поддержало неожиданное падение запасов сырой нефти в США.
В то же время сдерживающим фактором для рынка являются сильные экономические данные из США (пересмотр ВВП за 2-й квартал до 3,8%), которые могут заставить ФРС быть более осторожной в дальнейшем снижении процентных ставок.
По состоянию на утро пятницы фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $69,63 за баррель, а американская WTI — $65,30.
