OpenAI планирует потратить $1 триллион на вычислительную инфраструктуру

Компания OpenAI обрисовала свое видение масштабного развития вычислительных мощностей в США и за их пределами, стоимость которого может достичь $1 триллиона. Стартап продемонстрировал журналистам свой первый гигантский комплекс дата-центров, строящийся в Техасе, который является лишь началом этого амбициозного плана, пишет WSJ.

ИИ-бум в Техасе

На участке площадью 1100 акров (почти 4,5 кв. км) за год было построено восемь футуристических дата-центров, которые уже обеспечивают около 900 мегаватт мощности. На объекте круглосуточно в две смены работают более 6000 строителей.

Каждый дата-центр заполнен рядами серверных стоек, содержащих новейшие чипы Nvidia GB200. Уровень безопасности чрезвычайно высок: в помещениях запрещены электронные устройства, а на каждую серверную стойку установлена отдельная камера наблюдения.

Планы на триллион долларов

Руководители OpenAI и ее партнера, компании Oracle, четко дали понять, что этот комплекс — только начало.

Компания объявила о строительстве еще пяти новых дата-центров по всей территории США совместно с Oracle и SoftBank, что позволит довести общую мощность до 7 гигаватт.

В долгосрочной перспективе, для удовлетворения спроса на ChatGPT (которым пользуются более 700 миллионов человек еженедельно), компания видит потребность в более чем 20 гигаватах вычислительных мощностей.

Учитывая, что каждый гигаватт мощности стоит около $50 миллиардов, общие инфраструктурные расходы компании могут достичь как минимум $1 триллиона. Один из руководителей отметил, что в будущем спрос может вырасти до 100 гигаватт, что эквивалентно $5 триллионам инвестиций.