Кабинет Министров Украины принял решение о повышении заработной платы для медиков, работающих на территориях активных и возможных боевых действий. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кабмин повысил зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий
«Повышаем зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий. В частности, это касается Никополя, который находится под постоянными обстрелами россиян», — написала она в Telegram.
Как изменится зарплата
Зарплата для работающих в зонах боевых действий будет составлять:
- врачи — 40 000 грн;
- средний медперсонал — 27 000 грн;
- младший медперсонал — 18 000 грн.
В зонах возможных боевых действий заработная плата медиков составит:
- врачи — 28 000 грн;
- средний медперсонал — 18 000 грн;
- младший медперсонал — 9 000 грн.
«Нам важно поддержать врачей, которые продолжают работать в сверхсложных условиях и ежедневно спасают жизнь людей», — отметила Свириденко.
Источник: Минфин
