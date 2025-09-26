Кабмин повысил зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий

Кабинет Министров Украины принял решение о повышении заработной платы для медиков, работающих на территориях активных и возможных боевых действий. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Повышаем зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий. В частности, это касается Никополя, который находится под постоянными обстрелами россиян», — написала она в Telegram.

Как изменится зарплата

Зарплата для работающих в зонах боевых действий будет составлять:

врачи — 40 000 грн;

средний медперсонал — 27 000 грн;

младший медперсонал — 18 000 грн.

В зонах возможных боевых действий заработная плата медиков составит:

врачи — 28 000 грн;

средний медперсонал — 18 000 грн;

младший медперсонал — 9 000 грн.

«Нам важно поддержать врачей, которые продолжают работать в сверхсложных условиях и ежедневно спасают жизнь людей», — отметила Свириденко.