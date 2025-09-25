Украина и Европейский Союз договорились о продлении действия Соглашения о либерализации грузовых перевозок, известного как «транспортный безвиз». Благодаря этому, украинские и европейские перевозчики не будут нуждаться в специальных разрешениях для осуществления двусторонних и транзитных перевозок по меньшей мере до марта 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Украина и ЕС продлили «транспортный безвиз» до марта 2027 года
Значение соглашения для экономики
По словам вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, стабильные грузовые перевозки являются залогом экономической устойчивости страны. Соглашение позволяет беспрепятственно экспортировать украинские товары и импортировать важные грузы.
С момента подписания соглашения в июне 2022 года доля торговли Украины с ЕС автомобильным транспортом выросла почти на 55%, что подтверждает взаимную выгоду для обеих сторон.
Новые обязательства Украины
В рамках продления «транспортного безвиза» Украина обязалась и дальше адаптировать свое законодательство к европейским стандартам. В частности, до конца 2026 года страна должна имплементировать ключевые положения, касающиеся:
- деловой репутации компаний;
- использование смарт-тахографов в грузовиках;
- обучение менеджеров-управлителей транспортных компаний.
После 1 июля 2026 все новые грузовые транспортные средства, зарегистрированные в Украине, должны быть оборудованы смарт-тахографами.
Мониторинг и дальнейшее сотрудничество
Для отслеживания влияния соглашения на экономику была создана рабочая группа, в которую вошли представители Министерства развития общин и территорий, стран-членов ЕС и Еврокомиссии. Замминистра Сергей Деркач подчеркнул, что будет проведено независимое исследование для объективной оценки результатов соглашения.
