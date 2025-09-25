Девять европейских банков выпустят общий стейблкоин

Девять ведущих европейских банков объединились для запуска нового цифрового платежного инструмента — стейблкоина, с привязкой к евро . Об этом сообщает пресс-служба банка ING.

В эту группу банков входят: ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank и Raiffeisen Bank International.

Отмечается, что эта инициатива направлена на создание надежного европейского платежного стандарта, отвечающего нормам регулирования криптоактивных рынков в ЕС (MiCAR).

Преимущества и особенности стейблкоина

Новый стейблкоин будет работать на технологии блокчейна и обеспечит:

Мгновенные и дешевые платежи: Быстрые транзакции с минимальными затратами.

Доступ 24/7: Возможность производить трансграничные платежи в любое время.

Программируемые платежи Благодаря блокчейну платежи можно «запрограммировать» на выполнение при определенных условиях, что повысит эффективность и прозрачность расчетов в цепях поставок.

Банки-учредители сформировали новую компанию в Нидерландах, которая будет лицензирована и контролироваться Центральным банком Нидерландов как учреждение электронных денег. Ожидается, что выпуск стейблкоина начнется во второй половине 2026 года.

Европейская альтернатива

Эта инициатива является ответом на доминирование американских стейблкоинов на рынке и будет способствовать стратегической автономии Европы в сфере платежей. Отдельные банки, участвующие в проекте, смогут предлагать дополнительные услуги, такие как криптогаманцы и хранения.

Инициатива открыта для присоединения других банков. По мнению ее учредителей, этот шаг важен для унификации стандартов цифровых платежей в европейской финансовой инфраструктуре.