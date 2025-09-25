Правоохранители разоблачили масштабные мошеннические схемы с недвижимостью и банковскими кредитами

Полиция и Служба безопасности Украины разоблачили преступную группу, которая организовала две масштабные мошеннические схемы. Злоумышленники завладели квартирами умерших одесситов и средствами банковских учреждений на общую сумму более 12 миллионов гривен. Девяти фигурантам уже сообщили о подозрении, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Квартиры умерших

По данным следствия, схему организовал 49-летний директор агентства недвижимости. Он привлек к преступной деятельности нотариусов, государственного регистратора и «специалистов» по подделке документов. Используя доступ к реестрам, организатор находил квартиры, принадлежавшие умершим владельцам.

Мошенники подделывали документы на фиктивных наследников (часть из которых якобы были выданы в России, чтобы усложнить проверку), а нотариус незаконно регистрировал право собственности на несуществующих лиц. В дальнейшем эти квартиры перепродавались, и таким образом злоумышленники завладели шестью квартирами на сумму более 7 миллионов гривен.

Мошенничество с кредитами

Вторая схема была нацелена на получение ипотечных кредитов под залог несуществующих квартир. Лидер группы привлек к сотрудничеству бывшего работника банка и других сообщников, которые были осведомлены о процедуре выдачи кредитов.

Злоумышленники создавали фиктивные документы, регистрировали несуществующие квартиры на подставных лиц, а затем подавали в банки заявки на получение ипотечных кредитов. Полученные средства на сумму более 5,7 миллиона гривен они распределяли между собой.

Сейчас девять подозреваемых избрали меры пресечения, в том числе заключение под стражу. На все имущество, ставшее объектом преступления, наложен арест. Следствие продолжается.