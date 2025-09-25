Фонд госимущества продал киевский завод «Квант» за 400 миллионов

Фонд государственного имущества Украины продал государственный пакет акций (73,27%) заводу «Квант» в Киеве. Начальная цена объекта во время торгов в системе Prozorro.Продажи выросла в 2,3 раза — со стартовых 172,96 млн грн, до финальных — 401,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали продаж

В торгах приняло участие пять участников. Победителем стало ООО «Дженерал Агро Трейд».

По данным системы YouControl, ООО «Дженерал Агро Трейд» было основано в 2018 году. Его владелицей и директором является Ольга Иванова.

До апреля 2025 года компания принадлежала Юрию Кириленко, являющемуся директором нескольких фирм группы «АВТЭК».

Завод «Квант» расположен в Голосеевском районе Киева. Объект приватизации включает в себя 30 единиц недвижимости, среди которых здания, мастерские и трансформаторные подстанции. На территории завода также находится защитное сооружение гражданской защиты площадью 1,3 тыс. кв. м. Земельные участки завода не были включены в объект приватизации.