Национальный банк Украины установил на 26 сентября 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,49 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 8 копеек.
Курс валют: НБУ снизил гривну на 8 копеек
Нацбанк на 26 сентября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 48,71 грн (на 25 сентября курс был установлен на уровне 48,65 грн). Европейская валюта подорожала на 6 копеек.
