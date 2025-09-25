Multi от Минфин
25 сентября 2025, 16:36

«ChatGPT, какие акции мне купить»: ИИ стимулирует бум на рынке ботов-консультантов

С приближением третьей годовщины ChatGPT, по меньшей мере, каждый десятый розничный инвестор использует чат-бот для выбора акций. Это повлекло за собой бум на рынке роботов-консультантов. Однако даже сторонники признают, что эта стратегия высокорискована и пока не может полностью заменить традиционных финансовых советников. Об этом сообщает Reuters.

С приближением третьей годовщины ChatGPT, по меньшей мере, каждый десятый розничный инвестор использует чат-бот для выбора акций.
Фото: freepik.com

Эра инвестиционного анализа для каждого

Благодаря искусственному интеллекту, инструменты для выбора акций, их мониторинга и анализа, ранее доступные только крупным банкам и институциональным инвесторам, теперь стали общедоступными.

По данным аналитической компании Research and Markets, ожидается, что доходы рынка ботов-консультантов (включая финтех-компании, банки и управляющие активы) возрастут с $61,75 млрд в 2024 году до $470,91 млрд в 2029 году, что составляет увеличение на примерно 600%.

Чат-боты как альтернатива дорогим терминалам

Джереми Люн, почти два десятилетия занимавшийся анализом компаний в банке UBS, начал использовать ChatGPT для управления своим мультиактивным портфелем. Он отметил, что чат-бот может выполнять многие функции, которые раньше были доступны только через дорогие сервисы, например терминал Bloomberg.

Согласно опросу брокера eToro, около половины розничных инвесторов готовы использовать ИИ-инструменты (такие как ChatGPT или Google Gemini) для выбора или смены своих инвестиций, а 13% из них уже это делают. В Великобритании 40% опрошенных использовали чат-боты для финансовых консультаций.

Риски и ограничения

Сам ChatGPT предупреждает, что не профессиональный финансовый советник. Эксперты отмечают, что основной риск заключается в том, что пользователи воспринимают ИИ как «волшебный хрустальный шар», который может давать безошибочные прогнозы.

Дэн Мочульски, директор eToro в Великобритании, отмечает, что общие модели ИИ могут ошибаться в данных, следовать уже существующим нарративам и чрезмерно полагаться на прошлые результаты для прогнозирования будущего.

Инвесторы, использующие ИИ, отмечают важность предоставления конкретных запросов и использования только достоверных источников, таких как официальная отчетность. Однако рост популярности ИИ-инструментов для инвестиций также вызывает опасения, что пользователи могут не иметь достаточных знаний для управления рисками, что особенно опасно во время кризиса или спада рынка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
