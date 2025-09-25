Multi от Минфин
25 сентября 2025, 15:35 Читати українською

Отмена неэффективных бюджетных программ позволит экономить 15 миллиардов в год.

Украина может экономить минимум 15 млрд грн в год, отказываясь от «необязательных» и неэффективных бюджетных программ. Об этом заявил в интервью Укринформу председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Украина может экономить минимум 15 млрд грн в год, отказываясь от «необязательных» и неэффективных бюджетных программ.
Фото: sluga-narodu.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Неэффективность использования государственных средств

Гетманцев отметил, что за семь месяцев 2025 года:

  • 35 бюджетных программ не получили никакого финансирования;
  • 20 программ профинансировано всего на 20% от запланированного объема;
  • 30 программ профинансировано всего на 50%.

По мнению народного депутата, в проекте бюджета на следующий год не были сделаны выводы из этой ситуации. Он подчеркнул, что в условиях войны государство должно демонстрировать обществу и международным партнерам эффективность каждой израсходованной гривны.

Гетманцев выступил с критикой по поводу планов сохранения программ, которые он считает неуместными во время войны, например, кэшбек или предоставление 100 тыс. грн креативным ФОПам. По его убеждению, такие расходы недопустимы, поскольку рассеивают дефицитные финансовые ресурсы.

Положительные аспекты и предложения

В то же время Гетманцев отметил и положительные моменты в проекте госбюджета на 2026 год.

  • Фокус на финансировании безопасности и обороны.
  • Планы по повышению некоторых социальных стандартов.
  • Расширение источников наполнения бюджета за счет мер по детенизации экономики.

Народный депутат считает, что правительство может еще больше увеличить поступления от детенизации, доработав бюджетный проект, чтобы максимально использовать этот потенциал.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
3212242
3212242
25 сентября 2025, 16:44
#
А що це за такі неефективні програми на 8-й рік при владі? Чи то ще від папіредників?
+
+15
Disorder
Disorder
25 сентября 2025, 17:47
#
Telemarafon
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
