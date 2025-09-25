Спрос на новые авто в ЕС растет: в августе зарегистрировано на 5,3% больше машин

По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (АСЕА), в августе 2025 года рынок новых автомобилей в ЕС продемонстрировал рост на 5,3% по сравнению с прошлым годом. В общей сложности было зарегистрировано почти 677,8 тыс. автомобилей, сообщает Укравтопром.

Электрокары и гибриды вытесняют традиционные двигатели

Рост рынка произошел преимущественно за счет популярности автомобилей с альтернативными источниками питания:

Гибридные авто (HEV): зарегистрировано 229 970 единиц, что на 14% больше, чем в прошлом.

Электромобили (BEV): количество регистраций возросло на 30%, достигнув 120 797 единиц.

Плагин-гибриды (PHEV): показали наибольший рост — на 55%, с результатом 70 545 единиц.

В то же время продажи автомобилей с традиционными двигателями потерпели спад:

Бензиновые автомобили: 178 156 единиц, что на 16% меньше.

Дизельные автомобили: 59 327 единиц, что на 17% меньше.

В целом по итогам первых восьми месяцев 2025 года рынок новых легковых автомобилей в ЕС сократился на незначительные 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7 168 848 ед.

