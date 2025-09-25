В этом году студенты, поступившие на контрактную форму обучения, имеют возможность получить образовательный грант на оплату. Об этом говорится в сообщении «Дии». Размер гранта зависит от результатов национального мультипредметного теста (НМТ).
Студенты-контрактники могут получить грант на обучение: как подать заявку через «Дию»
Условия получения гранта
Размер гранта определяется на основе баллов НМТ по двум предметам и коэффициенту выбранной специальности:
- 150+ баллов — грант от 17 000 грн.
- 170+ баллов — грант от 25 000 грн.
Как подать заявку через «Дию»
Поступающим в 2025 году нужно начать обучение и подтвердить свой сертификат в приложении «Дия» до 25 октября.
Чтобы подать заявку, выполните следующие действия.
- Обновите и откройте приложение «Дия».
- Перейдите в раздел «Сертификат обучения».
- Нажмите кнопку «Получить грант».
- Подтвердите действие с помощью Дия.Подписи.
После того как университет получит средства, вы получите уведомление в «Дие». Это будет происходить дважды в год: до 1 декабря и до 1 апреля за каждый семестр. Если вы уже заплатили за обучение, но получили грант, вы можете обратиться в свой вуз, чтобы вернуть уплаченные средства.
