Студенты-контрактники могут получить грант на обучение: как подать заявку через «Дию»

В этом году студенты, поступившие на контрактную форму обучения, имеют возможность получить образовательный грант на оплату. Об этом говорится в сообщении «Дии». Размер гранта зависит от результатов национального мультипредметного теста (НМТ).

Условия получения гранта

Размер гранта определяется на основе баллов НМТ по двум предметам и коэффициенту выбранной специальности:

150+ баллов — грант от 17 000 грн.

170+ баллов — грант от 25 000 грн.

Как подать заявку через «Дию»

Поступающим в 2025 году нужно начать обучение и подтвердить свой сертификат в приложении «Дия» до 25 октября.

Чтобы подать заявку, выполните следующие действия.

Обновите и откройте приложение «Дия».

Перейдите в раздел «Сертификат обучения».

Нажмите кнопку «Получить грант».

Подтвердите действие с помощью Дия.Подписи.

После того как университет получит средства, вы получите уведомление в «Дие». Это будет происходить дважды в год: до 1 декабря и до 1 апреля за каждый семестр. Если вы уже заплатили за обучение, но получили грант, вы можете обратиться в свой вуз, чтобы вернуть уплаченные средства.