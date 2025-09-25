Цены на нефть снизились после семинедельного максимума

Цены на нефть в четверг, 25 сентября, во время торгов в Азии снизились, отойдя от семинедельного максимума, достигнутого на предыдущей сессии, поскольку часть инвесторов решила зафиксировать прибыль из-за неопределенности баланса спроса и предложения. Об этом сообщает Reuters.

Факторы, влияющие на цены

По состоянию на 06:50 фьючерсы на нефть Brent упали на 0,4% до $69,05 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,4% до $64,72 за баррель.

Оба эталонных сорта нефти достигли самых высоких показателей с 1 августа благодаря неожиданному сокращению запасов в США и опасениям возможных перебоев с поставкой нефти из-за атак Украины на российскую энергетическую инфраструктуру.

Аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева отметила, что рынок нефти достиг «потолка» из-за сезонного снижения спроса и роста объемов поставок от стран ОПЕК+ в четвертом квартале. Кроме того, цены на нефть оказались под давлением из-за возобновления экспорта из иракского Курдистана, что усилило опасения относительно излишка предложения.

По данным отчета JP Morgan, рост пассажиропотока в США в сентябре замедлился до 0,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, что свидетельствует об общем замедлении туристических поездок. Потребление бензина в США также начало снижаться, что отражает эту тенденцию.

Согласно отчету Haitong Securities, устойчивость цен на нефть в последнее время объяснялась, в частности, отсутствием сильного давления от фундаментальных показателей. Однако, с приближением конца сезона высокого спроса, ожидания роста избытка предложения могут повлиять на дальнейшее снижение цен.