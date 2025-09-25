Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
25 сентября 2025, 8:00

Международное образование онлайн: просто, доступно, престижно

Качественное зарубежное образование для школьников сегодня — это больше, чем просто знания. Оно открывает путь к легкой интеграции в другой социум, совершенствованию языка, поступлению в лучшие университеты мира или карьере в международных компаниях. И для этого не обязательно выезжать за границу. Все доступно онлайн.

Качественное зарубежное образование для школьников сегодня — это больше, чем просто знания.

Кому понадобится международное обучение?

Международные программы будут полезны, если ребенок:

  • планирует поступать в иностранный университет;
  • хочет улучшить академический и разговорный английский;
  • стремится глубже изучать ключевые предметы;
  • думает о карьере в международной компании;
  • ценит качество и всестороннее развитие;
  • желает участвовать в международных проектах.

Престижное образование стало ближе и доступнее. Все больше детей в Украине реализуют свой потенциал, учась на иностранном языке и готовясь к поступлению в университеты мира.

Международные онлайн-программы от «Оптимы»

«Оптима» https://optima.school/ — первая и крупнейшая дистанционная школа в Украине, которая предлагает ученикам широкий выбор международных программ:

  • Билингвальное обучение (7−9 класс). Ребенок может полноценно изучать от трех предметов по британской школьной программе. Это именно то, что нужно, чтобы глубже погрузиться в любимые школьные дисциплины и обрести необходимую уверенность в своих силах.
  • Cambridge IGCSE (14−16 лет). Параллельно с украинским образованием ребенок учится по самой престижной школьной программе Cambridge IGCSE. Интересные онлайн-уроки и консультации от сертифицированных специалистов, всестороннее развитие и перспектива поступления в любой университет мира.
  • Cambridge A Level (16−18 лет). Следующий этап кембриджской программы — углубленное изучение предметов, которые необходимы ребенку для поступления на выбранную специальность.
  • Двойной диплом (8−11 класс). Комфортное дистанционное обучение одновременно в «Оптиме» и американской Providence Country Day School. В результате ребенок получает важные знания, навыки, опыт и сразу два школьных образования.

Почему международное образование важно?

Мировое признание дипломов. Cambridge IGCSE и A Level признаются университетами по всему миру.

Глубокое знание языка. Ученики используют английский в учебе по нескольким предметам, осваивая академический уровень.

Подготовка к успешному будущему. Умение работать дистанционно, международные связи и стандарты — конкурентное преимущество.

Выбор направлений. От академической подготовки к топовым университетам до сочетания украинского и международного образования.

Кому подходят международные программы в «Оптиме» https://international-education.optima.school/?

  • ученикам, которые планируют обучение за рубежом;
  • тем, кто стремится свободно владеть английским языком;
  • детям, которые хотят углубить знания по математике, физике, химии, биологии;
  • всем, кто ценит престиж и готов работать по международным стандартам;
  • школьникам, которые хотят участвовать в глобальных проектах.

Международное образование онлайн — уже не мечта, а реальный путь для целеустремленных учеников, стремящихся к большему. Это престиж, возможности, конкуренция, но и поддержка, удобство, индивидуальная образовательная траектория. Программы в «Оптиме» дают возможность получать знания высочайшего уровня комфортно, интересно и эффективно. Ведь качественное образование не имеет границ!

Источник: Минфин
