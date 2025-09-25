Проект бюджета-2026: что реально изменится для кошельков украинцев

На прошлой неделе правительство зарегистрировало в парламенте проект бюджета-2026. Основные параметры главной сметы страны уже известны. Разберем, что они означают на простом языке, и почему полезно изучать этот документ.

Курс, инфляция и прочее: что стоит за этими цифрами

Параметры, вроде объема расходов бюджета-2026 (4,8 трлн грн), его дефицита (2,4 трлн грн) или доходов (4,8 трлн грн), для большинства читателей — только цифры. Другое дело, например, курс гривны, на котором верстался бюджет (45,7 грн за доллар). Украинцы традиционно измеряют уровень своих доходов и состояния в валюте. Поэтому сейчас 41,5 грн за доллар, а в следующем году будет больше.

И хотя это расчетный курс, чтобы, например, внешнюю помощь в долларах и евро пересчитать в гривну и направить на выплату пенсий, все равно люди уже подсознательно ожидают девальвацию. А еще бизнес закладывает 46 грн за доллар на 2026 год, и это тоже наводит на мысли.

Или, к примеру, инфляция будет на уровне 9,9%. Тоже, вроде бы, понятно, но здесь вопросов гораздо больше. А будут ли, скажем, повышены коммунальные тарифы? Ведь НБУ, например, уже с 2026 года закладывает прирост коммунальных тарифов в своих прогнозах.

Другой важный показатель, на котором верстался проект бюджета на следующий год, — средняя зарплата 30 тыс. грн: люди начинают сравнивать эту цифру со своим кошельком. Сегодня она в среднем составляет 26,5 тыс. грн, в Киеве — 40,5 тыс. грн, а будет больше. И этот рост в среднем выше инфляции. Вроде бы, приятно, если бы не некоторые «но», о которых расскажу позже.

В проекте бюджета анонсировано много новых социальных программ — от повышения выплат при рождении ребенка и продолжения программ «єЯсла», «Пакунок малюка» и «Пакунок школяра», до повышения заработных плат педагогам, рост академических стипендий почти в два раза. Однако эти программы будут финансироваться исключительно за счет внешней помощи и кредитов — то есть частично в долг. Есть также повышение оплаты военным. Это уже исключительно за счет своих поступлений, хотя и здесь можно найти варианты.

Такое расширение социальных программ наталкивает на мысль о приближающихся выборах. Однако деньги на них в проекте бюджета-2026 не закладывали. Расходы на ЦИК на 2026 год — 275,17 млн грн. Для сравнения: в избирательном 2019 году были расходы в размере 4,87 млрд грн. А два года назад ЦИК оценивал расходы на выборы президента в 5,4 млрд грн, депутатов — 3,7 млрд грн.

Правда, заложили в резерв 35 млрд грн. Их хватит, если нужно будет профинансировать и выборы.

Итак, есть много пожеланий, и очень важно понимать, как их реализовать. Ибо, если нам вести еще год войны, нужно четко понимать, за счет чего финансировать затраты на ее ведение, и где искать, или что делать, если денег не хватит.

Доходы бюджета и что они означают для каждого

Они состоят из собственных доходов (налогов и сборов, доходов госкомпаний), заимствований на внутреннем рынке (ОВГЗ), пособий и заимствований у партнеров, и прямой военной помощи партнеров. А еще есть переходные остатки 2025, которые мы можем использовать в 2026 году.

Собственные доходы — то есть сколько мы сможем собрать самостоятельно. Планируется, что экономика Украины в условиях пятого года войны сможет нарастить поступления почти на 16%, или на 446,8 млрд грн, — до 2,8 трлн грн.

Для понимания: это больше, чем номинальный рост экономики (номинальный рост ВВП ожидается 15%). То есть указывает на более активную позицию в администрировании налогов и сборов, увеличение базы налогообложения, более активную детенизацию экономики.

Налоговые и таможенные поступления вырастут на 13% — до 2,3 трлн грн. На первый взгляд, цифра выглядит реалистично и вписывается в номинальный рост экономики.

Однако сборы по налогу на доходы физических лиц и военного сбора должны вырасти на 16%. Это не вписывается в стандартный показатель. Но рост будет обеспечиваться повышением оплаты военным, медикам и педагогам, госслужащим из-за пересмотра минимальной зарплаты. А еще, сюда будет добавлено усиление администрирования физических лиц и ФОП, в том числе из-за еще не принятого закона о налогообложении продаж на цифровых платформах. Пока существует только законопроект соответствующих изменений, но дополнительные доходы уже заложены в бюджет — плюс 14 млрд грн.

Также планируется нарастить сборы по производимым украинским товарам на 19% (читай — НДС) и акцизам на 16%. Это больше, чем плановая инфляция. А, соответственно, повышение также будет осуществлено за счет детенизации и более жесткого администрирования. Платить за эти товары и услуги на внутреннем рынке будет население, именно за счет повышения зарплаты.

А вот бизнес при этом покажет рост прибыли всего на 4,1%: именно на столько планируется нарастить сборы по налогу на прибыль предприятий. Следовательно, получается, что операционные расходы бизнеса будут продолжать расти, а прибыль — падать.

Таким образом, сборы будут генерироваться не бизнесом, а населением, и платить будет население. Из зарплаты, из покупок, НДС и импорта. Кстати, планируется нарастить поступление НДС из импортных товаров на 13,1% (что также выше ожидаемой инфляции).

Неналоговые поступления планируется нарастить почти на 26% — до 0,55 трлн грн. Это то, что государство набирает из собственных госучреждений, приватизации и других сборов и пошлин. В 2026 году (как и в предыдущие годы), крупнейшим донором неналоговых поступлений будет Национальный банк Украины. НБУ обязуется перечислить исторически рекордные 146 млрд грн, против 84 млрд в текущем году. У НБУ, как и у банков, есть процентный и комиссионный доход, он осуществляет валютные операции. На такую большую сумму одних процентных доходов будет мало, так что, вероятно, весомой частью этой суммы будут доходы от валютных операций, учитывая девальвацию. Приватизация, согласно плану, принесет всего 2 млрд грн. Это довольно небольшая сумма, не предполагающая приватизацию крупных объектов, вроде Одесского припортового завода или государственных банков. Заимствования на внутреннем рынке. Минфин планирует снизить привлечение ОВГЗ на внутреннем рынке до 420 млрд грн (план на 2025 год — 580 млрд грн). Этих заимствований, очевидно, не хватает на полное закрытие внутреннего долга (погашение 386 млрд грн и проценты 230 млрд грн). Кстати, ОВГЗ могут выступать схемой для финансирования военных расходов за счет внешней помощи. Дело в том, что Украина может использовать внешнюю помощь в погашении ОВГЗ. А это значит, что можно выпустить короткие ОВГЗ, привлечь под них деньги, перевести на военные нужды и погасить их за счет средств ЕС. Учитывая вышеприведенное, видно, что часть ОВГЗ будет гаситься за счет внешнего финансирования. Вообще, потенциал для роста рынка ОВГЗ есть. Но следует понимать, что это остается сложным и непонятным инструментом для большинства населения. И бизнес, как правило, относится с настороженностью. Следовательно, спрос концентрируется только со стороны 5−15% потенциальных потребителей с уровнем дохода выше среднего и финансовой осведомленностью. Внешнее финансирование — 2,12 трлн грн, при среднем курсе 45,7 грн за доллар и 49,4 грн за евро. Если суммарно, то речь идет о помощи, на которую рассчитывает Кабмин, — $45,5 млрд. Главные предоставители финансов — G7 ERA (доход от замороженных российских средств), Ukraine Facility, МВФ, Всемирный банк. Согласно оценкам МВФ, есть договоренности по $20 млрд. Еще Украина смогла договориться с европейскими партнерами о переносе части средств, запланированных на 2027 год, из программы ERA на 2026 год. Таким образом, ориентировочно есть условная договоренность на сумму $27−30 млрд из $45,5 млрд. А, согласно заявлению министра финансов Сергея Марченко, на 2026 год есть недостаток в финансировании в $18 млрд. Очень сложно рассчитывать на финансирование расходов бюджета, когда есть такая дыра. Однако переговоры идут очень активно и есть большие надежды на пересмотр Европы по использованию замороженных средств. По факту, опять же, делим то, чего еще нет. Внешняя военная помощь. Оборона требует передачу в 2026 году военной прямой помощи на $60 млрд. Таким образом, планируется, что $60 млрд профинансирует Украина из собственного бюджета, еще столько же — партнеры. Главный вопрос — ритмичности и достаточности. В предыдущие годы партнеры не выполняли свои обещания в полном объеме. Как будет в 2026 году — увидим, но история должна учить, что обещанного не будет, особенно в условиях провокаций рф на восточном фланге блока НАТО. Следовательно, по доходам формируется следующая ситуация: риски недофинансирования существенные как на уровне собственных, так и внешних договоренностей. Однако Кабмин закладывает значительные щедрые расходы, выходящие за пределы текущих договоренностей и собственных возможностей, и не смогут быть осуществлены, в случае негативного сценария. Сценарные достижения плановых показателей роста экономики и инфляции возможны. Однако в условиях активных боевых действий всё достаточно условно.

Главные риски:

Рост экономики может быть более слабым, чем прогнозные 2,4%, из-за активной фазы боевых действий и реализации рисков безопасности — удары по энергетике, логистике.

Непроголосованные законы, предусматривающие дополнительные доходы. Но их уже включили в доходы, выполнение которых под значительным вопросом (закон об ОЛХ).

Просадка или тенизация бизнеса из-за ухудшения условий. К примеру, вместо платформ ОЛХ, появится маркетплейс в Телеграмм, или с регистрацией где-то за границей. Детенизация бизнеса — это необходимый, но очень чувствительный процесс, который, учитывая коррупционную составляющую, обычно идет очень вяло.

Миграция. Уезжают молодые люди, продолжается миграция семей, и это движение может усугубиться, в случае обострения энергетических проблем.

Курс является частью прогноза и весомой частью его выполнения. Например, таможня в своих отчетах напрямую указывает, что из-за курсовых отличий с прогнозом сумма бюджетных поступлений могла бы быть больше.

Бюджет-2026 по расходам и ожиданиям внешней военной и финансовой помощи направлен на финансирование войны и социальные проекты одновременно. Однако, если принимать во внимание риски неопределенности, выходит, что это, скорее, бюджет надежд.