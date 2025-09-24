В Украине стартуют продажи первого электрокросовера Skoda: цена и характеристики

В Украине стартуют официальные продажи первого электромобиля чешского бренда — Skoda Enyaq. Этот семейный кроссовер дебютирует в мощной версии с обновленным дизайном и современной технологической начинкой. О нем рассказали на официальном сайте Skoda в Украине.

Основные характеристики и особенности

Skoda Enyaq, построенный на платформе MEB (как и Volkswagen ID.4), получил модернизированную версию с мотором на задней оси, генерирующей 286 л. с.

Электромобиль оснащен батареей на 82 кВтч, что обеспечивает запас хода до 582 км. Максимальная скорость ограничена на уровне 180 км/ч. Быстрая зарядка (мощностью 135 кВт) до 80% занимает 28 минут.

Кроссовер отличается просторным салоном и значительным объемом багажника — от 585 до 1004 л.

Базовая версия включает: 19-дюймовые диски, бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, подогрев сидений, руля и лобового стекла, а также современные системы безопасности и мультимедиа с навигацией.

Цена

Цена Skoda Enyaq в Украине стартует с 1 771 890 гривен ($42 800). Это первый официальный электрокар от Skoda на украинском рынке, который призван конкурировать в сегменте семейных электрокроссоверов.

Официальная премьера Enyaq iV состоялась 1 сентября 2020 года в Праге. Серийное производство началось в ноябре 2020-го, а продажи в Европе стартовали весной 2021 года.

