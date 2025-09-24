Плохие новости из Молдовы: пророссийские силы готовятся взять реванш

Молдова готовится к парламентским выборам, на которых пророссийские силы могут одержать победу. Как это отразится на Украине и ситуации на фронте, рассуждает директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Был в Кишиневе проездом, переговорил с друзьями, глубоко понимающими политические процессы. 28 сентября (следующее воскресенье) там внеочередные парламентские выборы, где:

высока вероятность усиления пророссийских сил;

начало политического кризиса;

импичмент проевропейского президента;

запуск сценария с «зелеными человечками», переворот, получение россией контроля над Молдовой.

Если такой сценарий у них получится, мы получим продолжение границы с врагом и его союзниками и рост рисков для Украины и ее будущего.

Соотношение сил

1. Проевропейский блок (центр-правый): Доминирует Партия действий и солидарности (PAS) президента Майи Санду — антикоррупционная, ориентированная на ЕС.

Поддержка ~30−35%, сильна в диаспоре и среди молодежи. Коалиционные партнеры ограничены (например, PN — «Наша партия»).

2. Пророссийский блок (левый/популистский): Фрагментированный, но влиятельный. Ключевые игроки:

Патриотический избирательный блок (BEP, включает PSRM Игоря Додона и PCRM): ~33−36%.

Социалистическая партия (PSRM): ~15%.

Блок Победа (BV, Илан Шор): ~8%, но частично заблокирован (Шор в розыске, финансирует протесты из России).

Альтернатива (BA, Ион Чебан): ~6%, склоняется к Москве.

3. Другие: небольшие партии (PRIM, PN) — до 5%, часто «технические» для распыления голосов.

Ключевые факторы:

энергетический кризис (рост тарифов) играет на руку оппозиции;

россия инвестировала (как пишут) ~100−200 млн евро в подкуп (через Promsvyazbank, крипту), протесты и дезинформацию;

в Приднестровье (российские «миротворцы») — 100% пророссийский контроль, ~10% электората;

идет борьба над тем, чтобы ограничить диаспору голосовать (она традиционно проевропейская).

Текущие опросы (средний PolitPro, сентябрь 2025):

Пророссийские:

BEP (Патриотический блок) — 33,4%

PSRM (Социалисты) — 14,8%

BV (Победа, Шор) — 8%

BA (Альтернатива) — 5,9%

Проевропейские:

PAS (Действие и солидарность) — 31,6%

PN (Наша партия) — 6%

Конечно, реальные результаты могут отличаться от заказной публичной социологии, но это показывает на риски.

Что дальше?

Молдова граничит с Украиной на 1220 км, из которых 450 км приходится на сепаратистскую Транснистрию — «замороженный конфликт» с 1992 года, где находятся 1500 российских «миротворцев» и склады на 20 тыс. тонн боеприпасов.

Контроль москвы над Молдовой (через пророссийское большинство на выборах 28 сентября 2025 г.) позволит расширить границу с Украиной. Транснистрия становится плацдармом для «зеленых человечков» или диверсий, угрожая Одесской области (ключевой логистический хаб для ВСУ).

В июле 2025 года Путин усилил контингент в Транснистрии на 2000 военных, реагируя на газовый кризис, обрушивший экономику региона. Это может создать «сухопутный мост» от Крыма до Приднестровья, усиливая Черноморскую блокаду.

Также это может позволить отвлечь ресурсы ВСУ. Диверсии из Транснистрии (кибер, дроны, мигрантские потоки) заставят Украину перебросить 10−15% сил на южный фланг, ослабляя Донбасс/Харьков. Россия уже использует дезинформацию, чтобы сеять панику: фейки о «вторжении через Украину в Молдову» для провокаций.

Закон о «нейтралитете» заблокирует транзит оружия через Молдову, ограничив сортировку НАТО из Румынии. Транснистрия — «спящий фронт» для плацдарма в Европу.