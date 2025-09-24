Плохие новости из Молдовы: пророссийские силы готовятся взять реванш

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 сентября 2025, 18:00 Читати українською

Плохие новости из Молдовы: пророссийские силы готовятся взять реванш

Молдова готовится к парламентским выборам, на которых пророссийские силы могут одержать победу. Как это отразится на Украине и ситуации на фронте, рассуждает директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Молдова готовится к парламентским выборам
Молдова готовится к парламентским выборам

Был в Кишиневе проездом, переговорил с друзьями, глубоко понимающими политические процессы. 28 сентября (следующее воскресенье) там внеочередные парламентские выборы, где:

  • высока вероятность усиления пророссийских сил;
  • начало политического кризиса;
  • импичмент проевропейского президента;
  • запуск сценария с «зелеными человечками», переворот, получение россией контроля над Молдовой.

Если такой сценарий у них получится, мы получим продолжение границы с врагом и его союзниками и рост рисков для Украины и ее будущего.

Соотношение сил

1. Проевропейский блок (центр-правый): Доминирует Партия действий и солидарности (PAS) президента Майи Санду — антикоррупционная, ориентированная на ЕС.

Поддержка ~30−35%, сильна в диаспоре и среди молодежи. Коалиционные партнеры ограничены (например, PN — «Наша партия»).

2. Пророссийский блок (левый/популистский): Фрагментированный, но влиятельный. Ключевые игроки:

  • Патриотический избирательный блок (BEP, включает PSRM Игоря Додона и PCRM): ~33−36%.
  • Социалистическая партия (PSRM): ~15%.
  • Блок Победа (BV, Илан Шор): ~8%, но частично заблокирован (Шор в розыске, финансирует протесты из России).
  • Альтернатива (BA, Ион Чебан): ~6%, склоняется к Москве.

3. Другие: небольшие партии (PRIM, PN) — до 5%, часто «технические» для распыления голосов.

Ключевые факторы:

  • энергетический кризис (рост тарифов) играет на руку оппозиции;
  • россия инвестировала (как пишут) ~100−200 млн евро в подкуп (через Promsvyazbank, крипту), протесты и дезинформацию;
  • в Приднестровье (российские «миротворцы») — 100% пророссийский контроль, ~10% электората;
  • идет борьба над тем, чтобы ограничить диаспору голосовать (она традиционно проевропейская).

Текущие опросы (средний PolitPro, сентябрь 2025):

Пророссийские:

  • BEP (Патриотический блок) — 33,4%
  • PSRM (Социалисты) — 14,8%
  • BV (Победа, Шор) — 8%
  • BA (Альтернатива) — 5,9%

Проевропейские:

  • PAS (Действие и солидарность) — 31,6%
  • PN (Наша партия) — 6%

Конечно, реальные результаты могут отличаться от заказной публичной социологии, но это показывает на риски.

Что дальше?

Молдова граничит с Украиной на 1220 км, из которых 450 км приходится на сепаратистскую Транснистрию — «замороженный конфликт» с 1992 года, где находятся 1500 российских «миротворцев» и склады на 20 тыс. тонн боеприпасов.

Контроль москвы над Молдовой (через пророссийское большинство на выборах 28 сентября 2025 г.) позволит расширить границу с Украиной. Транснистрия становится плацдармом для «зеленых человечков» или диверсий, угрожая Одесской области (ключевой логистический хаб для ВСУ).

В июле 2025 года Путин усилил контингент в Транснистрии на 2000 военных, реагируя на газовый кризис, обрушивший экономику региона. Это может создать «сухопутный мост» от Крыма до Приднестровья, усиливая Черноморскую блокаду.

Также это может позволить отвлечь ресурсы ВСУ. Диверсии из Транснистрии (кибер, дроны, мигрантские потоки) заставят Украину перебросить 10−15% сил на южный фланг, ослабляя Донбасс/Харьков. Россия уже использует дезинформацию, чтобы сеять панику: фейки о «вторжении через Украину в Молдову» для провокаций.

Читайте также: Украина может ввести санкции против союзника и основного поставщика топлива

Закон о «нейтралитете» заблокирует транзит оружия через Молдову, ограничив сортировку НАТО из Румынии. Транснистрия — «спящий фронт» для плацдарма в Европу.

Автор:
Амелин Анатолий
Сооснователь и директор экономических программ Амелин Анатолий
Ukrainian Institute for the Future
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами