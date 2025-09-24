LEGO покупает центры развлечений у владельца музея восковых фигур мадам Тюссо

Датский производитель игрушек LEGO покупает 29 развлекательно-познавательных центров LEGO Discovery Centres и LEGOLAND Discovery Centres у британского оператора тематических парков Merlin Entertainments. Об этом пишет Лига.

Подробности

Ожидается, что сделка на 200 млн фунтов стерлингов ($269,5 млн) будет закрыта до конца года.

Центры LEGO Discovery в девяти странах ежегодно принимают около пяти миллионов посетителей. Они совмещают зоны для игр с конструкторами LEGO, творческие мастерские и розничные магазины.

Покупка Discovery Centres соответствует стратегии LEGO по усилению контроля за взаимодействием клиентов с брендом.

15 из 29 этих центров расположены в Северной Америке, по семь — в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китае, Японии и Австралии).

Компания Merlin, оператор музеев восковых фигур мадам Тюссо и колеса обзора London Eye, продолжит управлять 11 тематическими парками Legoland по всему миру по лицензии LEGO.