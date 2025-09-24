Турция и США заключили 20-летнее соглашение о поставках сжиженного газа

Турция сделала важный шаг для укрепления своей энергетической безопасности, заключив долгосрочное соглашение по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов. Государственная энергетическая компания BOTAŞ подписала 20-летний контракт с энергетической группой Mercuria. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в Х.

Подробности

Начиная с 2026 года, Турция будет ежегодно получать около 4 млрд кубометров природного газа в эквиваленте СПГ, а общий объем поставок по контракту составит примерно 70 млрд кубометров.

Газ будет поступать не только из американских терминалов, но и объектов в Европе и Северной Африке, что обеспечивает гибкость маршрутов.

По словам министра, это соглашение усилит позиции BOTAŞ на мировом рынке, а также поддержит стратегическую цель Турции по диверсификации источников энергии и обеспечению ценовой стабильности.

Байрактар также отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече президентов США и Турции 25 сентября.