Oracle привлекает $15 млрд на рынке облигаций для финансирования ИИ-инфраструктуры

Корпорация Oracle в среду вышла на американский рынок корпоративных облигаций инвестиционного класса с целью привлечь $15 миллиардов. Этот шаг направлен на финансирование масштабных капитальных затрат, необходимых для выполнения соглашений по предоставлению облачной инфраструктуры для таких гигантов, как OpenAI и Meta Platforms, пишет Bloomberg.

Детали размещения

По данным источников, знакомых с ситуацией, Oracle продает долговые обязательства в семи частях, среди которых есть редкий 40-летний выпуск облигаций.

Компания планирует использовать привлеченные средства на капитальные расходы, будущие инвестиции или поглощения, а также на другие общие корпоративные цели, включая погашение существующих долгов.

Финансирование «гонки вооружений» в сфере ИИ

Привлечение такого значительного капитала является необходимым шагом для Oracle, которая активно развивает свои мощности для удовлетворения взрывного спроса на облачные вычисления для искусственного интеллекта. Ожидается, что в ближайшие несколько лет компания потратит сотни миллиардов долларов на аренду, строительство и питание новых дата-центров.