НБУ установил новые курсы валют на четверг, 25 сентября. Европейская валюта подешевела на 14 копеек, а доллар вырос, но несущественно. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Официальный курс валют: евро падает, доллар вырос
Курс доллара
На четверг НБУ установил такой курс доллара: 41,4105 грн. Это на 3 копейки больше, чем в среду (41,3780).
Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 48,6573, что на 14 копеек меньше, чем в среду (48,8012).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,4659 (в среду курс был 11,4035).
Источник: Минфин
