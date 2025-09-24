BNB более $1000: путь от ICO к мощной экосистеме

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 сентября 2025, 16:00 Читати українською

BNB более $1000: путь от ICO к мощной экосистеме

22 сентября 2025 года стало исторической датой для Binance Coin (BNB): токен впервые пересек отметку в $1000. Это не просто психологический барьер — это подтверждение того, как польза, доверие сообщества и четкие принципы могут трансформировать цифровой актив в многофункциональный инструмент глобальной экосистемы.

22 сентября 2025 года стало исторической датой для Binance Coin (BNB): токен впервые пересек отметку в $1000.

BNB появился в 2017 году как утилитарный токен: он позволял пользователям Binance экономить на комиссиях и оплачивать транзакции в новой сети BNB Chain. С тех пор сфера применения значительно расширилась:

  • скидки на торговлю и плата за газ в сети;

  • платежный инструмент для мерчантов;

  • механизм вознаграждений (Launchpool, Megadrop, стейкинг, HODLer Airdrops);

  • корпоративный казначейский актив;

  • поддержка благотворительных инициатив и DeFi-приложений.

Сегодня BNB — настоящий двигатель вознаграждений в экосистеме Binance.

Динамика роста: цифры говорят сами за себя

За последние 3000 дней — от ICO в июле 2017 года до сентябрьского рекорда 2025-го — BNB прошел путь от $0,15 до более чем $1000. Между 1 января 2024 года и 21 сентября 2025 года его стоимость выросла более чем на243%, опередив даже биткоин и эфир:

Кроме того, владельцы BNB получили дополнительные $200+ в виде вознаграждений за один токен через программные механизмы Binance. Это — отдельно от роста самой цены.

«Клуб $1000»: где BNB среди лидеров

Преодоление отметки $1000 выводит BNB в узкий круг активов, которые достигли такого уровня без разделения акций. Для сравнения:

BNB сделал это всего за 8 лет — значительно быстрее, чем большинство ведущих компаний мира.

История BNB — это пример того, как реальная польза и доверие сообщества создают долгосрочную ценность. От утилитарного токена до многофункционального актива, который:

  • поддерживает живую экосистему;

  • приносит пользу трейдерам, холдерам и корпорациям;

  • помогает развивать Web3-комьюнити в глобальном масштабе.

Отметка в $1000 — не конец истории, а лишь очередное напоминание: в криптовалюте побеждают не громкие обещания, а польза, прозрачные принципы и сила сообщества.

Купить BNB на Binance

Источник: Минфин
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами